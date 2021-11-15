«Имел желтую карточку»: Знакомая семьи, где муж задушил и зарезал молодую жену и 3-летнюю дочь, рассказала новые подробности трагедии под Оренбургом

В селе Кваркено Оренбургской области муж убил жену и их ребенка. Тела 20-летней девушки и 3-летней малышки со следами насильственной смерти нашли в собственной квартире 12 ноября. После совершения зверского убийства, глава семейства решил пойти на реку Суундук. Пока неизвестно, зачем оренбуржец шел к водоему 15 километров.
Как сообщили в Следственном Комитете «Курьер.Среда» 15 ноября, Александр - так зовут подозреваемого в жестокой расправе над своей семьей, решил зарезать свою жену и дочь на почве бытового конфликта. Чтобы задержать 25-летнего мужчину, следователи шли за ним в непогоду по горячим следам более 10 километров.
- В дневное время обвиняемый в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, путем удушения и нанесения колото-резаной раны совершил убийство своих 20-летней супруги и 3-летней дочери, после чего с места совершения преступления скрылся и спустя несколько часов в результате комплекса неотложных следственных действий и оперативных мероприятий был задержан. К настоящему времени фигурант дела допрошен по существу предъявленного обвинения, проведена проверка его показаний на месте, в ходе следственных действий обнаружено орудие преступления – нож, получены цифровые записи, являющиеся неопровержимым доказательством причастности задержанного к совершению преступления, - сообщил старший помощник руководителя следственного управления майор юстиции Радик Галимов.
«Решил что убьет сразу»Сложно поверить, но план убийства жены возник у Александра сразу, как та стала собирать вещи. Именно так он говорил на допросе. В тот день, когда произошла ссора, он не думая, накинулся на молодую жену, придушил. Затем занялся дочкой - задушил и, видимо, применил и нож. В какой-то момент, супруга Александра пришла в себя, но он снова взял нож и несколько раз пырнул супругу в шею. Та умерла в мучениях.
Кстати, девушка подозревала, что ее муж способен причинить ей увечья, у следователей есть аудиозапись, которая имеет отношение делу. По этическим причинам, публиковать мы ее не будем. Сама аудиодорожка длится почти 10 минут. Сложно представить, в каких муках и боли умирали самые близкие люди Александра от его же рук.
«Желтая карточка и частые побои»: что рассказывают о семье, где муж с особой жестокостью убил свою семьиСело Кваркено довольно большое - здесь живут более трех тысяч человек. Поэтому некоторые местные узнали из новостей про убийство своей землячки и ее дочери. В беседе с «Курьер.Среда» 15 ноября жительница села Надежда рассказала новые подробности семейной драмы. Оказалось, что Александр поколачивал свою супругу, но и это не самое страшное.
- Видела их постоянно в селе. Единственное могу сказать, что у него жёлтая карточка была, и эпилепсия вроде ещё. И как я поняла, он не очень-то и адекватный в принципе был. Это прямо точно. Конечно, мы в шоке сидим все. У него мама недалеко живет, тоже в Кваркенском районе. Про жену не знаю точно. Про другую родню вот пока неизвестно, - делится Надежда.
Про частые побои рассказала и другая жительница села, однако попросила остаться анонимом. Вот что рассказала девушка:
- Побои были. Она хрупкая, маленькая. Он ее ревновал зачем-то и непонятно к кому. Оренбуржье прямо гремит везде.
Известно, что Александру предъявлено обвинение по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Мужчину отправили в СИЗО на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.