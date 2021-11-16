Категорические запреты на Михайлов день: почему нельзя брать нож в руки и другие острые предметы 21 ноября

В христианском календаре очень много праздников и важных дат, о которых ни в коем случае нельзя забывать всем православным людям. Одной из таких является Михайлов день, который по традиции выпадает на 21 ноября. В связи с тем, что эта дата считается очень почитаемой и серьезной, существует несколько строгих запретов на выполнение тех или иных действий, которые обязательно нельзя нарушать.
В Михайлов день, как и во многие другие православные даты, категорически запрещено ссориться, скандалить и выяснять отношения. Особенно это касается всех конфликтов со своими самыми родными и близкими людьми, которых обязательно нужно беречь. Тем не менее, возбраняется и повышать голос и употреблять бранные слова в речи с незнакомцами, которых вы легко можете обидеть.
Не беритесь ни за какие серьезные дела, если вы видите в этом выгоду для себя. Все, кто 21 ноября будет выполнять что-то из-за корысти, будут считаться грешниками и будут наказаны в ближайшее время.
Наказание могут получить все девушки и женщины, которые взялись за работу по дому. В этот категорически запрещено убираться, стираться и гладиться. Особенно необходимо быть осторожнее с работой с острыми предметами. Так как Архангел Михаил будет особенно внимательным в свой день, он будет наблюдать за всеми. Если вы рубите топором, вышиваете ниткой или режете ножом, то он разгневается очень сильно и обязательно накажет вас.