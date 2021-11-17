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Душистые картинки и ароматные стихи в День домашнего хлеба для поздравления своих близких 17 ноября

12:45:1411/17/2021
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По празднику Еремы судили об урожае хлеба. Народный праздник «Ерема – сиди дома» отмечается 17 ноября

День домашнего хлеба

Мой папа важный человек – он пекарь,
Он кормит тысячи людей – так получилось,
А значит главный он на праздник этот,
И для него сегодня поздравленье взвилось!
Сегодня папа испечет нам особого хлеба,
От которого Родиной пахнет, где бы ты не был,
А я тебе, родной, прошепчу: спасибо!
За твои руки волшебные за надежный тыл!

День домашнего хлеба

Хлеб - наше золотое солнце
Он озаряет путь во тьме.
Без голода, он свет в оконце
Не даст погибнуть нам в беде.
Труд хлебороба очень важен
Он кормит нас своей рукой
Ему спасибо все мы скажем
За то, что сделал он с мукой!

День домашнего хлеба

Свеженький, горячий, только из печи,
Корочка хрустящая, и бочек в золе,
Каравай на всю семью стоит,
На сегодняшнем важном праздничном столе.
Мы за стол тот сядем всей семьей,
И все вместе будем караваем пировать,
В этот праздник, самый светлый день,
Будем с улыбками хлебу хвалы воздавать.

Стихи: Поздравик
Открытки: fresh-cards.ru

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