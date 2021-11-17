Какие гормоны ставят при коронавирусе и почему назначают Дексаметазон?

Сейчас коронавирусную инфекцию лечат разнообразными препаратами, в числе которых кортикостероидные гормоны. О том, что это за лекарства, когда их назначают, чем могут быть опасны - в нашем материале.
Кортикостероиды используют для лечения широкого спектра заболеваний, например, ревматоидного артрита, астмы, лейкозов, мононуклеозов, экземы, аллергии, различных воспалительных процессов, аутоиммунных заболеваний. Препараты этой группы обладают противовоспалительным и иммунодепрессивным действием, за счет чего применяется и при лечении коронавируса, но только в том случае, когда человек не тяжело переносит болезнь, находится на ИВЛ и т.д. При легкой форме подобные препараты не принесут никакой пользы и могут навредить, потому что способны угнетать иммунитет человека, а это может вылиться в развитие более тяжелой стадии болезни.
В интервью «Новой газете» главный врач ГКБ № 23 им. Давыдовского профессор Елена Васильева подтвердила это и сообщила, что не нужно заниматься самолечением:
“Если человек бессимптомно болеет, если у него нет тяжелых сопутствующих заболеваний, его надо оставить в покое. Пожалуйста, не надо пить антибиотики, не надо пить гормоны и препараты по длинному списку, присланному друзьями. Все это надо делать только по показаниям. В частности гормоны, когда они даются людям без показаний, то есть пациент не тяжелый, ухудшают прогноз. Они показаны, когда состояние утяжеляется, когда человек зависит от кислорода. А всем остальным их принимать не просто не нужно, а совсем нельзя”.
Чаще всего из гормонов применяется дексаметазон. Он был отмечен как эффективное лекарство от тяжелого течения коронавирусного заболевания с ранних стадий пандемии. Согласно исследованию, которое было представлено на ежегодной конференции Ко второй волне пандемии препарат обычно использовался для лечения госпитализированных пациентов, особенно, когда поступили данные, что он снижает количество госпитализаций и смертей в отделении интенсивной терапии. Несмотря на это, известно, что использование стероидов, таких как дексаметазон, увеличивает уровень сахара в крови, что представляет серьезный риск для здоровья пациентов с диабетом.
Согласно одному из последних исследований, дексаметазон снижает риск смерти при поступлении в реанимацию. У пациентов с диабетом чаще развивается стероид-индуцированная дисгликемия, но это не увеличивает смертность.
Также другое недавнее исследование показало, что более высокая доза дексаметазона может быть безопасной и полезной для пациентов с COVID-19, страдающих тяжелой гипоксемией.
Международное многоцентровое рандомизированное исследование, опубликованное в JAMA, включало 1000 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в 26 больницах Европы и Индии в период с августа 2020 года по май 2021 года.
Участникам требовалось не менее 10 литров дополнительного кислорода или искусственной вентиляции легких в минуту, и они были включены в две группы: 503 пациента получали 12 мг дексаметазона внутривенно в течение 10 дней, а 497 получали 6 мг дексаметазона в день внутривенно.
“Вполне вероятно, что пациенты с COVID-19, нуждающиеся в интенсивной кислородной терапии, в целом выиграют от более высоких доз дексаметазона”, - сказал автор-корреспондент Андерс Пернер, доктор медицинских наук, профессор интенсивной терапии.
Ранее в Индии была зафиксирована вспышка черной плесени - болезни, которая возникает из-за спор плесени, которые при попадании в организм вызывают отмирание тканей. В половине случаев это заканчивается смертью. Согласно специалистам, на вспышку повлияло чрезмерное использование стероидных препаратов.