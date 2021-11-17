Можно ли работать в Михайлов день 21 ноября: почему накажет Бог

21 ноября отмечается праздник в честь святого Архангела Михаила.
Святой Архангел Михаил – один из самых прославленных Ангелов и бестелесных сил. Его также называют Архистратигом, или главным командующим, всех ангелов. Согласно Писанию, Архистратиг не раз просил за человечество и продолжает служить Защитником Веры. Святому Михаилу чаще всего молятся для защиты от вторжения врагов и от гражданской войны, а также победы на поле битвы. Поэтому изображали его на древнеславянских гербах Руси Киевской. Символ Михаила находился и на главной хоругви со времен Богдана Хмельницкого, и на большинстве казацких знамен.
В Михайлов день строго запрещено убираться в доме и он относится к большим праздникам, а это значит, что его не следует проводить в обычных будничных делах. Однако, готовить разные блюда к торжественному столу – не запрещается.
Кроме того, в этот день не стоит обманывать и вредить кому-либо. Поскольку святой Михаил – это борец за добро и правду, а это значит, что так проявляется неуважение к нему.
Стоит отметить, что на иконах Архангел изображается с огненным мечом или копьем в руках, изгоняющим дьявола. Он также иногда держит весы в другой руке, чтобы символизировать свое участие в грядущем Суде или свое предвидение — область работы, которую Бог доверил ему.
Святой Михаил-один из самых почитаемых Ангелов не только в христианстве, но и в иудаизме и исламе.
Таким образом, его имя и титул раскрывают его миссию: Архистратиг – главный посланник, который представляет Бога и действует от Его имени.