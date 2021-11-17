Две квартиры разыграют среди привившихся от коронавируса в Москве 17 ноября

В Москве 17 ноября пройдет розыгрыш двух однокомнатных квартир среди вакцинированных от коронавируса граждан. Такая информация появилась на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Розыгрыш пройдет в прямом эфире «Москва 24», имена победителей и последние цифры номеров телефонов появятся на сайте mos.ru.
– Розыгрыш будет проводиться в рамках проекта "Вакцина – твой ключ к здоровью". Победители получат две однокомнатные квартиры в столице. Принять участие в мероприятии смогут лица старше 18-и лет, прошедшие первый компонент вакцинации или же ревакцинированные с 8 по 14 ноября, – говорится на сайте мэра.
Инициатива принадлежит Московской торгово-промышленной палаты, которая считает, что такое действие поможет стимулировать граждан к вакцинации от ковида. Также ранее стало известно, что среди вакцинированных граждан будет проходить розыгрыш 100 тыс. рублей. Победителей определит случайным образом компьютер, а вся информация о результатах лотереи появится в личном кабинете на сайте Госуслуг.