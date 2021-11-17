В Абакане пьяный местный житель сжег два пункта вакцинации. Теперь мужчина должен 1 миллион рублей

В Абакане Павел Тюренев приехал на Первомайскую площадь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина подошел к пункту вакцинации граждан от коронавируса и вылил на него бензин, затем совершил поджог. Пламя удалось потушить Это сделал военный, который находился на охране объекта. ЗАтем охранник задержал злоумышленника. Позже выяснилось, что Тюренев поджег два пункта вакцинации, которые теперь не подлежат восстановлению.
Также мужчина совершил поджег рекламного баннера. На заседании суда совершивший поджог признал вину и решился пойти на возмещение материального ущерба. По решению суда, подозреваемый получил два года лишения свободы условно и штраф в размере 1 233 499 рублей.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что в Москве 17 ноября пройдет розыгрыш двух однокомнатных квартир среди вакцинированных граждан. Участие смогут принять лица, достигшие 18-летнего возраста, которые прошли первый компонент вакцинации от коронавируса или же ревакцинированные с 8 по 14 ноября. Розыгрыш будет проходить в прямом эфире.