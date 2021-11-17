Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
17.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На приморского депутата от КПРФ Артема Самсонова завели уголовное дело о педофилии. Он показывал маленькому ребенку секс-игрушку

9:01:4411/17/2021
0

Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ.

Депутата задержали за педофилию. Фото: Pixabay.com

Во Владивостоке депутат Законодательного собрания Приморья от КПРФ Артем Самсонов был задержан сотрудниками правоохранительных органов за совершение педофилии. В территориальном отделении МВД возбуждено уголовное дело 132 ч. 4 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Коммунист обвиняется в совершении такого деяния в отношении лица, младше 14-летнего возраста.

Артем Самсонов в 1996 году получил диплом инженера-математика. Мужчина был преподавателем в Учебно-производственном комбинате Ленинского района Владивостока. А в 2000-х годах он стал основателем компании «Пионер», которая занималась автоматизацией деятельности предприятий на базе системы программ 1С.

В пресс-службе Следственного комитета РФ по Приморью сообщили, что мужчина был задержан за то, что показал предмет интимного содержания 11-летнему ребенку. Также мужчина рассказывал несовершеннолетнему о предназначениях этой вещи. Все произошло на территории базы отдыха в районе улицы Лазурной. По некоторым данным, депутат показывал ребенку фаллоимитатор.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
депутатзадержаниеуголовное дело
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Мужчина должен понести наказание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

«До сих пор плачу»: В Бердске брат сгоревшего на даче директора спортшколы «Бердск» Валерия Блинова рассказал о причинах смертельного пожара1
В Бердске до 164 знаков увеличилось самое длинное в России название улицы: Скоро оно исчезнет с территории города и из паспортов бердчан1
Погода в Бердске 17 ноября 2021: резкие морозы придут сегодня в город и установятся в этот раз надолго1
Исследователи назвали препарат, который эффективен и безопасен для предотвращения тромбозов

Последние новости

В Нижнем Тагиле неизвестный похитил сотни доз вакцины от коронавируса на 300 тысяч рублей
8:41:05 11/17/2021
В Нижнем Тагиле неизвестный похитил сотни доз вакцины от коронавируса на 300 тысяч рублей
Бердск"Официантка заявила, что я купила QR-код": Туристку из Бердска не пустили в ресторан аэропорта Анапы. Девушка не увидела огромный штрихкод
8:33:29 11/17/2021
"Официантка заявила, что я купила QR-код": Туристку из Бердска не пустили в ресторан аэропорта Анапы. Девушка не увидела огромный штрихкод
В Новосибирске мать топила 12-летнего сына в тазу с водой и жестоко избивала
8:32:09 11/17/2021
В Новосибирске мать топила 12-летнего сына в тазу с водой и жестоко избивала
БердскВ Бердске ЦГБ умоляет горожан вакцинироваться: Все ради коллективного иммунитета
8:24:40 11/17/2021
В Бердске ЦГБ умоляет горожан вакцинироваться: Все ради коллективного иммунитета
БердскВ ЦГБ Бердска рассказали о ревакцинации пенсионеров 65+: «Спутник V» ставят всем подряд, другой вакцины нет
8:10:27 11/17/2021
В ЦГБ Бердска рассказали о ревакцинации пенсионеров 65+: «Спутник V» ставят всем подряд, другой вакцины нет
В Абакане пьяный местный житель сжег два пункта вакцинации. Теперь мужчина должен 1 миллион рублей
8:08:08 11/17/2021
В Абакане пьяный местный житель сжег два пункта вакцинации. Теперь мужчина должен 1 миллион рублей
Каким обрядом девушки приманивают 18 ноября хорошего и верного мужа
8:00:20 11/17/2021
Каким обрядом девушки приманивают 18 ноября хорошего и верного мужа
У отравившихся паленой водкой студентов в Казани выявили нарушения зрения
7:52:50 11/17/2021
У отравившихся паленой водкой студентов в Казани выявили нарушения зрения
Скандальное дело экс-главы Искитимского района Олега Лагоды передали в суд: Он продешевил с ценой острова Огуречный в 6 раз и продал его за 10 млн рублей
7:45:34 11/17/2021
Скандальное дело экс-главы Искитимского района Олега Лагоды передали в суд: Он продешевил с ценой острова Огуречный в 6 раз и продал его за 10 млн рублей
Депутат Госдумы Вассерман заявил, что в России надо ввести полный локдаун для невакцинированных от коронавируса
7:31:51 11/17/2021
Депутат Госдумы Вассерман заявил, что в России надо ввести полный локдаун для невакцинированных от коронавируса