На приморского депутата от КПРФ Артема Самсонова завели уголовное дело о педофилии. Он показывал маленькому ребенку секс-игрушку

Во Владивостоке депутат Законодательного собрания Приморья от КПРФ Артем Самсонов был задержан сотрудниками правоохранительных органов за совершение педофилии. В территориальном отделении МВД возбуждено уголовное дело 132 ч. 4 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Коммунист обвиняется в совершении такого деяния в отношении лица, младше 14-летнего возраста.
Артем Самсонов в 1996 году получил диплом инженера-математика. Мужчина был преподавателем в Учебно-производственном комбинате Ленинского района Владивостока. А в 2000-х годах он стал основателем компании «Пионер», которая занималась автоматизацией деятельности предприятий на базе системы программ 1С.
В пресс-службе Следственного комитета РФ по Приморью сообщили, что мужчина был задержан за то, что показал предмет интимного содержания 11-летнему ребенку. Также мужчина рассказывал несовершеннолетнему о предназначениях этой вещи. Все произошло на территории базы отдыха в районе улицы Лазурной. По некоторым данным, депутат показывал ребенку фаллоимитатор.