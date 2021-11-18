Великие чудеса исцеления святителя Ионы, архиепископа Новгородского: текст чудотворной молитвы святому

В Святом Крещении святитель Иона был наречен Иоанном в честь Крестителя Господня Иоанна. Родился он в конце четырнадцатого века. В трехгодовалом возрасте Иоанн потерял мать, а в семилетнем – отца. Мальчика приютила вдова Наталья Медоварцева, которая заменила ему мать. Она отдала Иоанна учиться к одному дьяку, у которого учились и другие дети. Отрок достигал успехов в учебе, не играл в шумные игры и любил уединяться.
Когда Иона подрос, то принял монашеский постриг в Отенской пустыни, находящейся 50 км от города, в этом месте он стал игуменом обители, откуда новгородцы избрали его архиепископом.
Святой настоятель был очень уважаем в Москве, за что на Новгород московские князья не посягали.
Иону считали чудотворцем, потому что он сумел, с помощью церковного крестного хода избавить новгородские земли от моровой болезни в те времена, которая распространялась стремительно и унесла большое количество жизней.
Архиепископ установил множество приютов и домов помощи для тех кто нуждался в ней. Туда приходили вдовы и сироты. Заботился Святитель Иона о строительстве и благоукрашение Божиих церквей. Так, в Отенской пустыни были построены храмы в честь Трех Святителей, во имя Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца. Святой завещал похоронить свое тело в храме Иоанна Крестителя, где сам выкопал себе могилу.
Считается, что его мощи являются чудотворными, и помогают людям при самых различных недугах. К ним приходят, чтобы вылечить болезни, как психические, так и физические.