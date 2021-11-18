Неземной красоты картинки и изящные стихи для каждой девочки и девушки в День принцесс 18 ноября

С днем принцессы, дорогая!
Будь веселой, озорной,
Доброй, милой и смышленой,
Настоящею звездой.
Пусть во всем будет успех,
Самой лучшей будь из всех.
Пусть с тобой за годом год
Счастье рядышком идет!
***
С днем принцессы, цветочек,
Славный, добрый ангелочек!
Жить желаю, словно в сказке,
Самой лучшей и прекрасной.
Сверкай жемчужинкой чудесной,
Будь любопытной, интересной.
Расти здоровенькой, родная,
Как лучик счастья, всем сияя!
С днем принцессы поздравляю
И от всей души желаю
Я здоровья, красоты,
Чтоб счастливой была ты!
Больше радостных моментов И приятных комплиментов. И улыбок, и мечтаний, Исполнения желаний.
***
Пусть радуга сияет
Всегда в твоей судьбе,
Пусть все, о чем мечтаешь,
Пошлет судьба тебе.
Ты будь всегда счастливой,
Здоровой и прекрасной.
А жизни — лишь красивой,
Как в самой лучшей сказке!