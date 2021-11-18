Детского писателя арестовали за педофилию. Его обвиняют в 14 случаях изнасилования детей

В Калифорнии бывшего учителя и автора детских книг задержали сотрудники полиции. Пол Лоу обвиняется в 14 случаях сексуального насилия в отношении малолетних. Правоохранительные органы США начали расследование после того, как 32-летний мужчина рассказал о том, что, когда ему было ему 12, его изнасиловал учитель. Инцидент произошел прямо в учебном заведении в Риверсайде.
Мужчина пять лет преподавал в начальной школе Taft в Риверсайде — с 1997-го по 2002 год. Оттуда его уволили именно из-за того, что поступали жалобы со стороны учеников о сексуальных домогательствах. Также мужчина являлся юношеским футбольным тренером и два года преподавал в частной школе Hacienda Heights в начале 1990-х.
Писателя арестовали 9 ноября и выдвинули ему обвинении в 14-и эпизодах подобных действий. Он заплатил залог в размере пять миллионов долларов за содержание под стражей. Следователи, занимающиеся расследованием, заявляют, что Лоу мог совершить больше изнасилований.