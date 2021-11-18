Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
18.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

«Он просто лежал и смотрел в точку»: Мама 6-летнего мальчика со СМА рассказала, как лечили ее сына и как он умирал в Новосибирске

1:35:0911/18/2021,Дарья Костина
0

Сибирячка нарушила молчание и рассказала про и лечение своего сына, и про долгий уход мальчика.

В Новосибирске на прошлой неделе умер 6-летний мальчик со СМА. Фото: Pixabay.com

Мама умершего мальчика со СМА рассказала новые подробности лечения и гибели своего шестилетнего сына. Напомним, ранее «Курьер.Среда» рассказывал о мальчике из Новосибирска с диагнозом СМА (спинальная мышечная атрофия), который умер на прошлой недели. Изначально сообщалось, что юный сибиряк погиб от нехватки жизненнонеобходимых лекарств. Об этом «Курьер.Среда» рассказывали в фонде «Звезда на Ладошке».

- Мама мальчика просила не производить вскрытие, но не смогла добиться этого. Какое исследование воздействия лекарственных препаратов хотят провести таким образом?! При жизни Степа не вызывал у них никакого интереса, и родители самостоятельно справлялись с этой болью и отчаянием. Даже смерти детей не останавливают круговорот этой системы. Ситуация страшная и какая-то безысходная, - делилась представительница Фонда «Звезда на Ладошке».

Тогда мама мальчика отказалась от общения со СМИ, но сегодня, 17 ноября, женщина нарушила молчание и рассказала про и лечение своего сына, и про долгий уход мальчика.

- Мой сын был полностью обеспечен препаратом. Никаких перебоев, начиная с начала программы дорегистрационного доступа к препарату (ПРД) не было, никакого увеличения дозы с лета тоже не было. В ПРД действительно Новосибирск долго не пускал, сын и другие дети и взрослые потеряли драгоценные полгода. Но я очень сомневаюсь, что именно эти полгода сыграли первую скрипку. Патологический паттерн снижения частоты сердечных сокращений четко сложился еще на втором году Степиной жизни. Все его болезни были связаны с угнетением дыхания, снижением сатурации и компенсаторно повышением чсс, иногда очень значительным, до 250 -275 ударов в минуту. А вот после болезней, когда сатурация, наконец, налаживалась, чсс мог «упасть» до 50 при сатурации 100 процентов. Для нас это был хороший признак, что ребенок выздоравливает, его сердце «отдыхает». Наиболее тяжелый период был после длительной остановки дыхания в 3,5 года, сопровождавшийся парезом кишечника, начавшимися кровотечениями, тахикардией, десатурацией, отчаянием и потерей веры людям. Он просто лежал и смотрел в точку, не реагируя на нас, только на свои внутренние многочисленные беды. Это было долгое и крайне мучительное умирание, - сообщила мама мальчика в соцсетях.

Отметим, что после смерти мальчика прокуратура и Следственный комитет организовали проверки обеспечения медицинскими препаратами от спинально-мышечной атрофии в Новосибирской области.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
новосибирскмальчик умерУмер ребенок со СМА
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обязательно брось курить 18 ноября: повод отличный - Международный день отказа от курения
1:15:46 11/18/2021
Обязательно брось курить 18 ноября: повод отличный - Международный день отказа от курения
День Ионы: мечтающим о муже девушкам нужно на заре 18 ноября разбросать безделушки и монетки вокруг дома
1:00:28 11/18/2021
День Ионы: мечтающим о муже девушкам нужно на заре 18 ноября разбросать безделушки и монетки вокруг дома
Умные поздравительные открытки и заумные стихи для всех философов во Всемирный день философии 18 ноября
12:45:33 11/18/2021
Умные поздравительные открытки и заумные стихи для всех философов во Всемирный день философии 18 ноября
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 18 ноября 2021 в России и мире
12:20:17 11/18/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 18 ноября 2021 в России и мире
С Днем рождения Деда Мороза! Снежные поздравления с душевной теплотой самому важному герою Нового года – Дедушке Морозу в праздник 18 ноября
12:15:52 11/18/2021
С Днем рождения Деда Мороза! Снежные поздравления с душевной теплотой самому важному герою Нового года – Дедушке Морозу в праздник 18 ноября
БердскПогода в Бердске 18 ноября 2021: как проводили этот день на Руси молодые девушки, рассказываем
11:30:10 11/17/2021
Погода в Бердске 18 ноября 2021: как проводили этот день на Руси молодые девушки, рассказываем
Какой сегодня церковный праздник 18 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:57 11/17/2021
Какой сегодня церковный праздник 18 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Празднуем Хануку 2021: Восемь кошерных коктейлей для смешивания на каждую ночь праздника
9:30:32 11/17/2021
Празднуем Хануку 2021: Восемь кошерных коктейлей для смешивания на каждую ночь праздника
Бобровая СуперЛуна 19 ноября 2021: строгие запреты, обязательные дела и обряды на Полнолуние и частичное лунное затмение
9:15:38 11/17/2021
Бобровая СуперЛуна 19 ноября 2021: строгие запреты, обязательные дела и обряды на Полнолуние и частичное лунное затмение
Дефицит магния: как распознать у себя, суточная норма и где он содержится?
9:00:04 11/17/2021
Дефицит магния: как распознать у себя, суточная норма и где он содержится?