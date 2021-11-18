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Депутат Рашкин, которого задержали с тушей лося, заявил, что не знал об отсутствии разрешения на охоту

3:26:5411/18/2021
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Мужчина записал большое видеообращение, в котором рассказал подробности его задержания.

Депутат Рашкин заявил, что не знал об отсутствии разрешения на охоту. Фото: Официальный сайт Госдумы

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, подозреваемый в незаконной охоте, записал видео. В нем мужчина подробно о случившемся задержании 29 октября в Саратовской области. Мужчина управлял автомобилем, в багажнике которого нашли фрагменты туши лося, топор и два ножа со следами крови. Тогда депутат заявил, что нашел тушу лося.

Рашкин заявил, что после охоты у него заглохла машина, а когда он решил чуть-чуть подождать, к ним подъехала группа машин, из которой выбежали несколько человек с фонарями. По словам чиновника, молодые люди подошли к нему и попросили выйти из машины, чтобы показать, что находится в багажнике.

– Я переживал за себя и находившегося со мной товарища, потому что молодые люди не представились и не объяснили, с какой целью я должен покинуть автомобиль, пришло выполнить все их требования, – сообщает Рашкин на видео.

Мужчина заявляет, что на застолье, которое состоялось до выезда на охоту, ему сообщили о том, что разрешение на охоту в данном месте имеется у его товарищей. Также Рашкин назвал себя "жертвой" обстоятельств и считает, что снимавшие его на камеру мужчины занимались провокацией против него.

Генпрокурор Игорь Краснов направил в Госдуму представление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Краснов требует разрешения на возбуждение уголовного дела в отношении коммуниста за незаконную охото. Госдума рассмотрит данный вопрос 25 ноября. В случае, если Госдума даст добро на требование прокурора, Рашкину может грозить штраф в размере от 0,5 до 1 млн рублей либо лишение свободы сроком до трех лет.

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депутатстрельбалосьуголовное делоОхота.ГосдумаВалерий Рашкин
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Рашкин мог знать об отсутствии разрешения на охоту?

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