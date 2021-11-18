Метеорный поток «Леониды» озарит Полнолуние и частичное Лунное затмение 19 ноября 2021: о чем сообщают приметы этого вечера и ночи и как правильно загадать одно самое важное желание

19 ноября 2021 года – самый необычный день для любителей астрономии. В этот день случится сразу три небесных явления: метеорный поток “Леониды”, Полнолуние и частичное Лунное затмение.
Однако, это событие привлекает не только увлекающихся астрономией, но тех, кто занимается астрологией. Такое совмещение явлений в один день – не самое простое событие для людей.
Давайте разберем каждое небесное явление отдельно.
Полнолуние 19 ноября19 ноября полная луна, которая носит название – Полнолуние Бобра. Если вы чувствовали себя выжженным и подавленным, то это полнолуние может просто оказать вам помощь, необходимую для преодоления трудностей. Это происходит от того, что интенсивность последних недель находит облегчение и высвобождение в полнолуние Тельца 2021 года.
Это мощная веха, и она проходит легко и без борьбы. Это помогает легко вносить важные изменения и оставлять в прошлом множество отношений и драм. Также у этого полнолуния есть качество, которое помогает развивать мелкие и незаметные качества.
Лунное частичное затмение 19 ноябряЛунное затмение в этом месяце происходит во время Полнолуния в Тельце, что символизирует время завершения и самореализации, но во время Лунных затмений наши результаты кажутся окутанными тайной.
Лунные затмения также связаны с внезапным окончанием и приветствием чего-то нового.
Это Лунное затмение происходит в Тельце, стабильном и приземленном знаке нашей планеты. Энергия Быка сосредоточена на материальной и эмоциональной безопасности.
Метеорный поток “Леониды” 19 ноябряЗнаменитый метеоритный дождь Леониды достигает пика 14-21 ноября. Земля будет проходить через след пыли, от кометы Темпель-Таттл, которая была испущена более четырех столетий назад. Эта комета является кратковременной, которая обращается вокруг Солнца каждые 33 года.
В этот момент необходимо успеть загадать желание. Сделать это необходимо правильно: для начала нужно сформулировать его четко, а еще лучше записать на бумагу. Желание должно быть таким, к которому хочется стремиться. Если вы загадаете его правильно, то все дороги для его осуществления – будут открыты.