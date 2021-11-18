В России создали новое сильнодействующее лекарство от коронавируса

Ученые из Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН создали высокоэффективный препарат от коронавируса. Об этом сообщил директор учреждения Александр Макаров. Он заявил, что лексарство разработано «на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты». Их можно получить для большинства природных антигенов, а также использовать для его обнаружения или очистки.
– Мы подобрали пропорции антител, которые снижают нагрузку вируса в 100 тыс. раз. Такой результат является таким же эффективным, как и американский "Регенерон", сообщил глава института.
Факт того, что препарат имеет высокую эффективность уже доказали ученые, проводя исследования. Они ставились на животных.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Новосибирске пьяный муж пытался выбросить из окна 8-го этажа собственную жену. В конфликт вмешалась ее сестра, которая закрыла окно и оттолкнула пару от подоконника. Мужчина держал возлюбленную за волосы. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а суд признал подозреваемого виновным в покушении на убийство. Ему назначили 4 года в исправительной колонии.