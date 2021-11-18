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В России Госдума приняла закон о приостановке выплат по вкладам СССР до 2025 года

6:16:4111/18/2021
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Специалисты связывают это с тем, что в России до сих пор не появился закон, регулирующий порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России.

В России продлили приостановление выплат. Фото: Pixabay.com

В России Госдума приняла законопроект во втором чтении о продлении приостановки выплат по вкладам СССР до 1 января 2025 года. Такой закон коснется сбережений, отложенных во вклады в Сбербанке России до 20 июня 1991 года. Законопроект сопутствует проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы.

В 1995 году был принят закон, который гарантирует восстановление и сохранность таких сбережений. По данным, указанным в документах, сохранение сбережений будет осуществляться путем перевода а целевые долговые обязательства. Когда все сбережения граждан будут переведены в целевые долговые обязательства, сумма составит 49,7 трлн рублей на 2022 год, а в 2023 году – 51,8 трлн рублей, в 2024-ом – 54,9 трлн рублей.

– Такая оценка была дала на основе всех финансовых средств – 345,54 млрд рублей, размера единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации по состоянию на 30 декабря 2002 года 31,51 долгового рубля, – говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту. Продление приостановки выплат продолжается с 2003 года. Специалисты связывают это с тем, что в России до сих пор не появился закон, регулирующий порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России.

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