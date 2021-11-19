Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сегодня в мир пришло уникальное астрономическое явление: Полнолуние Бобровой СуперЛуны и частичное Лунное затмение – что обязательно сделать 19 ноября 2021 года

6:00:4211/19/2021,София Мальцева
0

Культуры по всему миру дают этим полнолуниям разные названия, чтобы соответствовать тому, что происходило в течение месяца.

На протяжении всей истории люди использовали Луну и свет, который она отражает, для различных задач - таких, как охота, посадка и сбор урожая. Фото: Pixabay.com

Полнолуние Бобра достигнет своей максимальной полноты в субботу, 19 ноября. Ноябрьское полнолуние также произойдет с частичным лунным затмением.

Лунное затмение – когда земля, луна и солнце выстраиваются в линию, и тень земли проецируется на Луну. Тень делает луну красной. Однако это будет частичное лунное затмение, но 98% Луны будет закрыто, так что это очень близко к полному.

На протяжении всей истории люди использовали Луну и свет, который она отражает, для различных задач - таких, как охота, посадка и сбор урожая.

Культуры по всему миру дают этим полнолуниям разные названия, чтобы соответствовать тому, что происходило в течение месяца.

Полнолуние в Ноябре называется “Бобровой Луной”, потому что в это время охотники начинали сезон добычи пушнины на зиму. Они использовали свет Луны, чтобы охотиться ночью. Также ее свет использовали для установки последних ловушек на бобров перед тем, как озера замерзли на зиму.

Преимущества полной Бобровой Луны:

- Мощные энергии, используемые силами природы;

- Идеальное время для использования энергии, изменяющей жизнь;

- Смена времен года приносит символические перемены в жизни;

- Огромные результаты и изменения подготовлены и начаты.

Ритуалы в Полнолуние Бобра

Поскольку эта луна приходит в разгар осеннего сезона, с кивком в знак наступления зимы, вы можете попробовать ритуалы, которые предлагают что-то духу осени.

1. Просто соберите в этот день рог изобилия. Испеките хлебный рог изобилия и наполните его сыром, фруктами и орехами.

2. Вечером перед полнолунием сядьте поудобнее и запишите как можно больше положительных моментов о себе. Проявите любовь к себе и используйте ее, чтобы подойти ближе к цели.

3. Зарядитесь энергией Луны. В самый ее пик освещенности выйдите на улицу или балкон и постойте так минуту, думая только о хорошем.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
лунаполнолуниеритуалыБобровая Луна
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Используете энергию Луны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сегодня в мир пришло уникальное астрономическое явление: Полнолуние Бобровой СуперЛуны и частичное Лунное затмение – что обязательно сделать 19 ноября 2021 года
6:00:42 11/19/2021
Сегодня в мир пришло уникальное астрономическое явление: Полнолуние Бобровой СуперЛуны и частичное Лунное затмение – что обязательно сделать 19 ноября 2021 года
Лунное затмение сотворит Кровавую Луну: самое продолжительное событие за 600 лет украсит небо 19 ноября 2021 года
5:37:47 11/19/2021
Лунное затмение сотворит Кровавую Луну: самое продолжительное событие за 600 лет украсит небо 19 ноября 2021 года
Частичное лунное затмение 19 ноября 2021 года: Точные сроки мощнейшего космического явления в мире и России раскрыла NASA
5:36:17 11/19/2021
Частичное лунное затмение 19 ноября 2021 года: Точные сроки мощнейшего космического явления в мире и России раскрыла NASA
БердскКрасная луна-2021: Прямая трансляция частичного лунного затмения 19 ноября. Смотрите онлайн с 09.03 по Москве
5:34:25 11/19/2021
Красная луна-2021: Прямая трансляция частичного лунного затмения 19 ноября. Смотрите онлайн с 09.03 по Москве
Джорж Клуни заступился за Алека Болдуина, застрелившего оператора на съемках фильма
5:30:26 11/19/2021
Джорж Клуни заступился за Алека Болдуина, застрелившего оператора на съемках фильма
В Новосибирске 6-летняя девочка сломала ногу на детской площадке из-за ямы
5:16:17 11/19/2021
В Новосибирске 6-летняя девочка сломала ногу на детской площадке из-за ямы
Стала известна причина смерти звезды «Танцев со звездами» Кристины Асмаловской. Все дело в злоупотреблении алкоголем
5:06:45 11/19/2021
Стала известна причина смерти звезды «Танцев со звездами» Кристины Асмаловской. Все дело в злоупотреблении алкоголем
БердскВ Бердске благотворители собирают деньги на сладкие подарки, канцтовары и памперсы маленьким пациентам к Новому году-2022 в санатории Новосибирска
5:05:52 11/19/2021
В Бердске благотворители собирают деньги на сладкие подарки, канцтовары и памперсы маленьким пациентам к Новому году-2022 в санатории Новосибирска
Дата опасной магнитной бури в конце ноября 2021: точная дата и продолжительность колебаний магнитосферы Земли
5:00:29 11/19/2021
Дата опасной магнитной бури в конце ноября 2021: точная дата и продолжительность колебаний магнитосферы Земли
В России мигрантов обяжут предоставлять справку об отсутствии ВИЧ-инфекции
4:51:18 11/19/2021
В России мигрантов обяжут предоставлять справку об отсутствии ВИЧ-инфекции