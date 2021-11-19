Сегодня в мир пришло уникальное астрономическое явление: Полнолуние Бобровой СуперЛуны и частичное Лунное затмение – что обязательно сделать 19 ноября 2021 года

Полнолуние Бобра достигнет своей максимальной полноты в субботу, 19 ноября. Ноябрьское полнолуние также произойдет с частичным лунным затмением.
Лунное затмение – когда земля, луна и солнце выстраиваются в линию, и тень земли проецируется на Луну. Тень делает луну красной. Однако это будет частичное лунное затмение, но 98% Луны будет закрыто, так что это очень близко к полному.
На протяжении всей истории люди использовали Луну и свет, который она отражает, для различных задач - таких, как охота, посадка и сбор урожая.
Культуры по всему миру дают этим полнолуниям разные названия, чтобы соответствовать тому, что происходило в течение месяца.
Полнолуние в Ноябре называется “Бобровой Луной”, потому что в это время охотники начинали сезон добычи пушнины на зиму. Они использовали свет Луны, чтобы охотиться ночью. Также ее свет использовали для установки последних ловушек на бобров перед тем, как озера замерзли на зиму.
Преимущества полной Бобровой Луны:- Мощные энергии, используемые силами природы;
- Идеальное время для использования энергии, изменяющей жизнь;
- Смена времен года приносит символические перемены в жизни;
- Огромные результаты и изменения подготовлены и начаты.
Ритуалы в Полнолуние БобраПоскольку эта луна приходит в разгар осеннего сезона, с кивком в знак наступления зимы, вы можете попробовать ритуалы, которые предлагают что-то духу осени.
1. Просто соберите в этот день рог изобилия. Испеките хлебный рог изобилия и наполните его сыром, фруктами и орехами.
2. Вечером перед полнолунием сядьте поудобнее и запишите как можно больше положительных моментов о себе. Проявите любовь к себе и используйте ее, чтобы подойти ближе к цели.
3. Зарядитесь энергией Луны. В самый ее пик освещенности выйдите на улицу или балкон и постойте так минуту, думая только о хорошем.