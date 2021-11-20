21 ноября - День бухгалтера России: красивые поздравления и чудесные поздравительные открытки

Бухгалтером непросто быть:
Законы нужно изучить
И дебет с кредитом сводить,
Уметь проводки проводить!
В карьере вам больших успехов,
А в жизни — радости и смеха.
Зарплата будет пусть достойной,
А на душе — всегда спокойно!
В День бухгалтера желаю
Вам отличный коллектив,
Чтобы счастливы вы были,
Излучали позитив.
Чтобы всё всегда сходилось
И работалось легко,
Чтобы премия не снилась
И была всегда ого!
В День бухгалтера желаю
Никогда не унывать,
Все отчеты и балансы
Неизменно в срок сдавать.
Быть всегда на позитиве, Дело от души любить, Дебет с кредитом с улыбкой, Без напряга вам сводить.
Быть вам в прибыли желаю,
В добром здравии всегда,
Нервов пусть вам не испортят
Никогда инспектора.
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru