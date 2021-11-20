Как зовут всех Ангелов Господних? И почему Архангел Михаил – самый главный

Архангел — это самый высший ангел, который послан Господом. Чаще всего мы можем слышать имена трех архангелов: Рафаил, Михаил и Гавриил. Однако в религиозной литературе упоминается больше архангелов.
Имена Архангелов.
Михаил — это главный архангел армии Христа. Он является покровителем всех верующих на земле.
Гавриил — это посланник Христа. Архангел объявил о рождении Иоанна Крестителя.
Архангел на сегодняшний день является одним из самых почитаемых святых в православии.
Разиэль — это хранитель тайн и загадок. Он хранит все секреты Бога и людей. У архангела большие синие крылья и аура золотого цвета.
Уриэль — имя этого архангела переводится, как свет Бога. Из-за значения имени архангела часто представляют в лучах света. Люди верят, что архангел Уриэль отвечает за открытие ворот Ада, после того как человеку вынесут решение суда.
Азраэль — это ангел смерти, он исполняет приказания Господа.
Рагуэль — имя толкуется, как друг Бога. Архангел несет ответственность за все поступки других ангелов.
Сариэль — он наблюдает, как ведут себя люди на земле, за их поведением и поступками.
Ремиил — это один из главных архангелов на небесах. В его функции входит воскрешение праведных душ.
Метатрон — это заступник всех детей на земле.
Ханиил — имя означает — Божия радость. Одет он в зеленые одежды, невероятно красив и статен.
Джофил — это архангел мудрости, он исполнен здравого смысла и рассудительности.
Нуриэль — он может превращаться в орла, отвечает он за легион ангелов. Он наделен силами, способными отражать зло и негативную энергию.
Джерател — это ангел, пристально следящий за людскими делами.