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Как зовут всех Ангелов Господних? И почему Архангел Михаил – самый главный

8:30:5811/20/2021,Анна Филатова
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Ханиил — имя означает — Божия радость. Одет он в зеленые одежды, невероятно красив и статен.

Все архангелы Господа, кто они и какой силой наделены. Фото: Ikonaspas.ru
Все архангелы Господа, кто они и какой силой наделены. Фото: Ikonaspas.ru

Архангел — это самый высший ангел, который послан Господом. Чаще всего мы можем слышать имена трех архангелов: Рафаил, Михаил и Гавриил. Однако в религиозной литературе упоминается больше архангелов.

Имена Архангелов.

Михаил — это главный архангел армии Христа. Он является покровителем всех верующих на земле.

Гавриил — это посланник Христа. Архангел объявил о рождении Иоанна Крестителя.

Архангел на сегодняшний день является одним из самых почитаемых святых в православии.

Разиэль — это хранитель тайн и загадок. Он хранит все секреты Бога и людей. У архангела большие синие крылья и аура золотого цвета.

Уриэль — имя этого архангела переводится, как свет Бога. Из-за значения имени архангела часто представляют в лучах света. Люди верят, что архангел Уриэль отвечает за открытие ворот Ада, после того как человеку вынесут решение суда.

Азраэль — это ангел смерти, он исполняет приказания Господа.

Рагуэль — имя толкуется, как друг Бога. Архангел несет ответственность за все поступки других ангелов.

Сариэль — он наблюдает, как ведут себя люди на земле, за их поведением и поступками.
Ремиил — это один из главных архангелов на небесах. В его функции входит воскрешение праведных душ.

Метатрон — это заступник всех детей на земле.

Ханиил — имя означает — Божия радость. Одет он в зеленые одежды, невероятно красив и статен.

Джофил — это архангел мудрости, он исполнен здравого смысла и рассудительности.

Нуриэль — он может превращаться в орла, отвечает он за легион ангелов. Он наделен силами, способными отражать зло и негативную энергию.

Джерател — это ангел, пристально следящий за людскими делами.

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