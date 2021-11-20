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Причину смерти актера Валерия Гаркалина назвали врачи

9:24:3111/20/2021
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Народный артист России Валерий Гаркалин умер от полиорганной недостаточности на фоне коронавируса. 

Стала известна причина смерти артиста Гаркалина. Фото: Скриншот Первый канал
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Умер народный артист Валерий Гаркалин

Умер народный артист Валерий Гаркалин"Хотел поиздеваться над трупом?": Жуткое убийство и расчленение известного адвоката Александра Генералова в Питере прокомментировали коллеги погибшегоЕщё 1096 новости

Российский актер Валерий Гаркалин, госпитализированный 2 октября с коронавируса в больницу в Коммунарке, скончался от полиорганной недостаточности. Причина смерти назвал Telegram-каналу Mash со ссылкой на собственные источники.

Как сообщал "Курьер.Среда", 67-летний народный артист РФ умер в ночь на 20 ноября. Его состояние последнее время оценивали как критическое.

А 19 ноября оно ухудшилось. По информации издания, на фоне ковида у него развился пневмоторакс - в плевральной полости скопился воздух, внутренние органы больного начали отказывать, а затем появился септический шок.

Напомним, в октябре Гаркалина перевели на ИВЛ, позже ввели в медикаментозную кому, а 8 ноября сделали экстренную операцию на плевральной полости грудной клетки. Более того, после обнаружившегося тромбоза шла речь о возможной ампутации руки.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве, окончил Гнесинку в 1978 году по специальности "кукольное искусство", работал в театре кукол Сергея Образцова.

В 1988 году окончил ГИТИС и до 2001 года служил в Театре сатиры. С 2002 года преподавал в Российском институте театрального искусства - ГИТИСе.

В 2008 году у него произошло два тяжелых инфаркта, серьезно сказавшихся на его здоровье.

Валерий Гаркалин более 70 ролей в кино, среди самых запоминающихся - «Ширли-Мырли».

Он награжден в 1995 году премией «Киношок», в 2008-м удостоен звание Народного артиста России. В 2018 году стал лауреатом Национальной анимационной премия «Икар» в номинации «Актер».

Пока не сообщали о месте и времени прощания с Валерием Гаркалиным.

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