Причину смерти актера Валерия Гаркалина назвали врачи

Российский актер Валерий Гаркалин, госпитализированный 2 октября с коронавируса в больницу в Коммунарке, скончался от полиорганной недостаточности. Причина смерти назвал Telegram-каналу Mash со ссылкой на собственные источники.
Как сообщал "Курьер.Среда", 67-летний народный артист РФ умер в ночь на 20 ноября. Его состояние последнее время оценивали как критическое.
А 19 ноября оно ухудшилось. По информации издания, на фоне ковида у него развился пневмоторакс - в плевральной полости скопился воздух, внутренние органы больного начали отказывать, а затем появился септический шок.
Напомним, в октябре Гаркалина перевели на ИВЛ, позже ввели в медикаментозную кому, а 8 ноября сделали экстренную операцию на плевральной полости грудной клетки. Более того, после обнаружившегося тромбоза шла речь о возможной ампутации руки.
Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве, окончил Гнесинку в 1978 году по специальности "кукольное искусство", работал в театре кукол Сергея Образцова.
В 1988 году окончил ГИТИС и до 2001 года служил в Театре сатиры. С 2002 года преподавал в Российском институте театрального искусства - ГИТИСе.
В 2008 году у него произошло два тяжелых инфаркта, серьезно сказавшихся на его здоровье.
Валерий Гаркалин более 70 ролей в кино, среди самых запоминающихся - «Ширли-Мырли».
Он награжден в 1995 году премией «Киношок», в 2008-м удостоен звание Народного артиста России. В 2018 году стал лауреатом Национальной анимационной премия «Икар» в номинации «Актер».
Пока не сообщали о месте и времени прощания с Валерием Гаркалиным.