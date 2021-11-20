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Бесплатно возить детей до 16 лет в общественном транспорте предлагает Госдума

7:31:3811/20/2021
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В городском и пригородном транспорте дети не должны платить за проезд, считает депутат Нина Останина. Сейчас без билетов ездят только дошкольники.

Детям могут сделать бесплатный проезд. Фото: Pixabay

Проезд на общественном городском и пригородном транспорта может стать бесплатным для детей в возрасте от 7 до 16 лет. Об этом рассказала глава комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В настоящее время идет работа по подготовке законопроекта о бесплатном проезде детей в транспорте. Поправки могут быть внесены в статьи ФЗ “Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта”.

Еще в мае законопроект был внесен в Госдуму. Предполагалось, что дети от 7 до 16 лет будут получать единый проездной без лимита поездок. Однако тогда в кабинете министров его не одобрили, пишет РИА Новости.

Теперь Останина заявила, что комитет планирует сделать запрос по регионам о статистике расходов, после чего постарается убедить правительство выделить из бюджета деньги на эти средства.

В настоящее время правом бесплатного проезда в транспорте пользуются дети до 7 лет. В РФ приняли закон, по которому запрещено высаживать из транспорта детей, даже если у них не оплачен проезд. Назначены крупные штрафы для кондукторов и водителей в случае высадки ребенка из транспортного средства, однако такие инциденты случаются и получают широкую огласку.

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