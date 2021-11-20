В Новосибирске пациентка выжила со 100% поражения легких после заражения коронавирусом

Лечение ковида осложняется поражением легких, развивающимся очень стремительно. В Новосибирске 37-летняя Вероника Белоусова попала в реанимацию с тотальным поражением легких коронавирусом, оставалась в сознании и выжила. Она дала советы всем заболевшим и попавшим в больницу.
Еще 14 июля сибирячка почувствовала первые симптомы коронавируса — у нее пропало обоняние стали ломить суставы и появилась слабость. После сделанного на пятый день КТ оказалось, что у нее поражены 48% легких. Пациентка обратилась в больницу и буквально через пару дней ее легкие оказались поражены полностью.
Вероника поделилась, что ковид ее «сжирал» изнутри, но она не знала о тяжести своего заболевания. Медики положили пациентку в реанимацию, где она находилась на кислородной поддержке.
Вероника пролежала 18 дней на высокопоточном кислороде, но старалась не унывать и все время была в сознании. Она советует стараться не отвлекаться на негатив и приложить все силы к выздоровлению. О тяжести заболевания сибирячка узнала только выйдя из реанимации. Чудом стало то, что при полном поражении обоих легких ей удалось выжить, сообщает НГС.
Вероника дала несколько советов, среди которых — не медлить с обращением в больницу после лечения. Она продолжает восстанавливаться, и счастлива, что осталась жива.