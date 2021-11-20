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В Новосибирске пациентка выжила со 100% поражения легких после заражения коронавирусом

4:47:4511/20/2021
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37-летняя сибирячка находилась все время в сознании, что и дало возможность пережить тотальное поражение.

В Новосибирске выжила пациентка с ковидом, у которой были полностью поражены легкие. Фото: Wikimedia Commons
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Лечение ковида осложняется поражением легких, развивающимся очень стремительно. В Новосибирске 37-летняя Вероника Белоусова попала в реанимацию с тотальным поражением легких коронавирусом, оставалась в сознании и выжила. Она дала советы всем заболевшим и попавшим в больницу.

Еще 14 июля сибирячка почувствовала первые симптомы коронавируса — у нее пропало обоняние стали ломить суставы и появилась слабость. После сделанного на пятый день КТ оказалось, что у нее поражены 48% легких. Пациентка обратилась в больницу и буквально через пару дней ее легкие оказались поражены полностью.

Вероника поделилась, что ковид ее «сжирал» изнутри, но она не знала о тяжести своего заболевания. Медики положили пациентку в реанимацию, где она находилась на кислородной поддержке.

Вероника пролежала 18 дней на высокопоточном кислороде, но старалась не унывать и все время была в сознании. Она советует стараться не отвлекаться на негатив и приложить все силы к выздоровлению. О тяжести заболевания сибирячка узнала только выйдя из реанимации. Чудом стало то, что при полном поражении обоих легких ей удалось выжить, сообщает НГС.

Вероника дала несколько советов, среди которых — не медлить с обращением в больницу после лечения. Она продолжает восстанавливаться, и счастлива, что осталась жива.

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выжилакоронавируспоражение легких
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