Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
20.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Семьям с детьми могут выплатить по 12 792 рубля: В Госдуме обратились в правительство с новой инициативой

5:19:0811/20/2021
0

О поддержке некоторых категорий семей заявил депутат Власов, приведя аргументы и условия.

Семьям, в которых родители медики, могут заплатить деньги на детей. Фото: Pixabay.com

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что государство должно поддержать некоторые категории семей с детьми. Денежные выплаты необходимо направить в семьи, где родители работают в медицине.

Речь идет о врачах, которые лечат коронавирусных пациентов. По словам депутата, данная категория работников нуждается в особой поддержке со стороны властей. У них, кроме напряженного графика, постоянное состояние стресса. Для того, чтобы хоть как-то возместить физический и моральный ущерб, им необходимо заплатить деньги.

Парламентарий свое предложение изложил в обращение заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой. Он отметил, что размер выплаты должен быть равен минимальной оплате труда (МРОТ) на федеральном уровне, то есть 12 792 рублям.

При этом выплата должна быть предназначена родителям на каждого его ребенка, но необходимо соблюсти условие — не менее шести месяцев работы с ковидными пациентами, сообщает PRIMPRESS.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
врачисемьидетиКовидВыплаты.Василий Власов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Может лучше им зарплату поднять, чем подачки давать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Герпес пришел и остался на всю жизнь: как он пожизненно влияет на нашу нервную систему? Исследование
Святой лик «Взыграние Младенца»: как Богоматерь играет с младенцем Иисусом. О чем молятся иконе?
Церковный праздник сегодня: 21 ноября православные отмечают Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Суть и традиции большого праздника
"Губят людей, убивают": Известные ученые призвали лишать дипломов врачей-антипрививочников в России3

Последние новости

Ежедневная молитва Архангелу Михаилу: уберегает от сглаза, зложелателей и всякой напасти
5:00:03 11/20/2021
Ежедневная молитва Архангелу Михаилу: уберегает от сглаза, зложелателей и всякой напасти
БердскВ Бердске после вызова проститутки на дом посыпались угрозы на жителя общежития
4:59:50 11/20/2021
В Бердске после вызова проститутки на дом посыпались угрозы на жителя общежития
В Новосибирске пациентка выжила со 100% поражения легких после заражения коронавирусом
4:47:45 11/20/2021
В Новосибирске пациентка выжила со 100% поражения легких после заражения коронавирусом
Праздничные молитвы Архангелу Михаилу и прочим Небесным Силам бесплотных 21 ноября: мощнейшая защита на каждый день
4:30:13 11/20/2021
Праздничные молитвы Архангелу Михаилу и прочим Небесным Силам бесплотных 21 ноября: мощнейшая защита на каждый день
Что Дженнифер Лопес сообщила о свадьбе с Беном Аффлеком
4:15:14 11/20/2021
Что Дженнифер Лопес сообщила о свадьбе с Беном Аффлеком
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака на 20 ноября 2021 года
4:10:58 11/20/2021
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака на 20 ноября 2021 года
Гороскоп Бобрового Полнолуния для всех знаков зодиака на 19 и 20 ноября 2021 года
4:08:29 11/20/2021
Гороскоп Бобрового Полнолуния для всех знаков зодиака на 19 и 20 ноября 2021 года
"Пусть сдохнут": Скандально известный бизнесмен Герман Стерлигов отказался кормить бедных
4:00:48 11/20/2021
"Пусть сдохнут": Скандально известный бизнесмен Герман Стерлигов отказался кормить бедных
Как изображают восемь Ангелов во главе с Архистратигом Михаилом на иконах православия? Почему главный Архангел ногой попирает дьявола?
4:00:38 11/20/2021
Как изображают восемь Ангелов во главе с Архистратигом Михаилом на иконах православия? Почему главный Архангел ногой попирает дьявола?
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 20 ноября 2021 года
3:48:29 11/20/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 20 ноября 2021 года