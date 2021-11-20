Семьям с детьми могут выплатить по 12 792 рубля: В Госдуме обратились в правительство с новой инициативой

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что государство должно поддержать некоторые категории семей с детьми. Денежные выплаты необходимо направить в семьи, где родители работают в медицине.
Речь идет о врачах, которые лечат коронавирусных пациентов. По словам депутата, данная категория работников нуждается в особой поддержке со стороны властей. У них, кроме напряженного графика, постоянное состояние стресса. Для того, чтобы хоть как-то возместить физический и моральный ущерб, им необходимо заплатить деньги.
Парламентарий свое предложение изложил в обращение заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой. Он отметил, что размер выплаты должен быть равен минимальной оплате труда (МРОТ) на федеральном уровне, то есть 12 792 рублям.
При этом выплата должна быть предназначена родителям на каждого его ребенка, но необходимо соблюсти условие — не менее шести месяцев работы с ковидными пациентами, сообщает PRIMPRESS.