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Массовый иск против введения QR-кодов отклонил суд Свердловской области, признав указ губернатора законным

6:13:2511/20/2021
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Юристы требовали признать незаконным введение в регионе «чистых зон». Данная часть указа губернатора смутила более 200 человек, которые присоединились с заявлению.

Суд оставил без удовлетворения иск уральских юристов. Фото: Pixabay.com
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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В пятницу, 19 ноября, в Свердловской области прошло заседание суда, принявшего решение отклонить поданный коллективный иск о признании незаконным указа о введении QR-кодов. Его подавали уральские юристы, сообщает РИА Новости.

- Коллективное заявление оставить без удовлетворения, - вынес решение судья.

Юристы требовали признать незаконным введение в регионе «чистых зон». Данная часть указа губернатора смутила более 200 человек, которые присоединились с заявлению.

С 30 октября в регионе введены QR-коды для посещения общественных мест, к которым отнесли торговые центры, учреждения культуры и спорта, общепита, салоны красоты, фитнес-клубы и санатории.

В разных регионах местные жители собирают подписи за отмену QR-кодов. Россияне считают данное ограничение нарушением их прав.

В Новосибирской области, как сообщал "Курьер.Среда", рестораторы тоже собирают подписи против QR-кодов для посещения общественных мест.

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искQR кодсудне удовлетворили
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