Массовый иск против введения QR-кодов отклонил суд Свердловской области, признав указ губернатора законным

В пятницу, 19 ноября, в Свердловской области прошло заседание суда, принявшего решение отклонить поданный коллективный иск о признании незаконным указа о введении QR-кодов. Его подавали уральские юристы, сообщает РИА Новости.
- Коллективное заявление оставить без удовлетворения, - вынес решение судья.
Юристы требовали признать незаконным введение в регионе «чистых зон». Данная часть указа губернатора смутила более 200 человек, которые присоединились с заявлению.
С 30 октября в регионе введены QR-коды для посещения общественных мест, к которым отнесли торговые центры, учреждения культуры и спорта, общепита, салоны красоты, фитнес-клубы и санатории.
В разных регионах местные жители собирают подписи за отмену QR-кодов. Россияне считают данное ограничение нарушением их прав.
В Новосибирской области, как сообщал "Курьер.Среда", рестораторы тоже собирают подписи против QR-кодов для посещения общественных мест.