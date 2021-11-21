Избитый приезжими в вагоне метро сделал предложение выйти замуж своей девушке на самой красивой станции московской подземки

Роман Ковалев, которого избили трое приезжих в метро Москвы, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной на одной из станций столичного метрополитена. Сделали он это на самой красивой станции московской подземки - "Маяковская", где уже проходили ночные церемонии бракосочетания.
Как передает "Говорит Москва", ради такого события им организовали ночную экскурсию на ретро-поезде. Департамент транспорта Москвы поздравил пару с будущей свадьбой.
Как сообщал "Курьер.Среда", 4 октября трое уроженцев Дагестана избили Ковалева в вагоне поезда метро за то, что он заступился за девушку. Всех участников драки задержали, им предъявили обвинения. Они находятся в СИЗО и ждут суда.
11 октября председатель СКР Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль. А мэр Москвы Сергей Собянин пообещал помочь финансово - выделить 2 млн рублей.