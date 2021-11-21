Главная молитва иконе Божией матери «Скоропослушница» о детях

Согласно христианскому календарю, нас ждет еще один православный праздник, который посвящен иконе Божьей матери «Скоропослушница». Он будет праздноваться 22 ноября, и важно прочитать этому святому лику необходимую молитву, которая является одной из самых сильных. Текст молитвы представлен ниже.
Читать эту молитву необходимо при зажженной свече и перед иконой Божьей Матери. Если у вас нет именно иконы «Скоропослушница», то можете прочитать молитву перед другим образом Богородицы. Перед началом и после завершения процесса необходимо трижды перекреститься и поклониться святому лику. Вы можете сделать это как дома, так и в храме. Не забывайте о том, что вам не стоит вдумываться в каждое произнесенное слово и пытаться осмыслить слова молитвы. Помимо этого, ни в коем случае нельзя отвлекаться на какие-либо посторонние вещи и лучше всего делать это в полной тишине.
Стоит отметить, что этот образ отличается скоростью исполнения всего желаемого. Она получила такое название именно благодаря этому. Считается, что она максимально скоро исполняет просьбы всех православных, которые приходят к этой иконе. Однако, просить святой лик обо всем, что только захочется, тоже неправильно. Необходимо четко понимать, что находится в ваших силах для изменения того или иного положения в вашей жизни. Если вы просто не хотите этого делать, то будет обратный эффект, и Богородица накажет вас за лень.
Икону можно также попросить о совете, как лучше поступить в той или иной ситуации. Она обязательно подаст вам нужный знак, направит в нужное русло, если вы не знаете, что сделать в момент, который требует долгих размышлений.