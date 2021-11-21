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Главная молитва иконе Божией матери «Скоропослушница» о детях

8:00:1011/21/2021
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День иконы Божией матери «Скоропослушница» состоится 22 ноября, и в этот день необходимо прочитать нужную молитву.

Молитвы Богородице всегда считались самыми сильными. Фото: Pixabay
Молитвы Богородице всегда считались самыми сильными. Фото: Pixabay

Согласно христианскому календарю, нас ждет еще один православный праздник, который посвящен иконе Божьей матери «Скоропослушница». Он будет праздноваться 22 ноября, и важно прочитать этому святому лику необходимую молитву, которая является одной из самых сильных. Текст молитвы представлен ниже.

Молитва перед иконой Пресвятой Богородицы «Скоропослушница»
Молитва перед иконой Пресвятой Богородицы «Скоропослушница»

Читать эту молитву необходимо при зажженной свече и перед иконой Божьей Матери. Если у вас нет именно иконы «Скоропослушница», то можете прочитать молитву перед другим образом Богородицы. Перед началом и после завершения процесса необходимо трижды перекреститься и поклониться святому лику. Вы можете сделать это как дома, так и в храме. Не забывайте о том, что вам не стоит вдумываться в каждое произнесенное слово и пытаться осмыслить слова молитвы. Помимо этого, ни в коем случае нельзя отвлекаться на какие-либо посторонние вещи и лучше всего делать это в полной тишине.

Стоит отметить, что этот образ отличается скоростью исполнения всего желаемого. Она получила такое название именно благодаря этому. Считается, что она максимально скоро исполняет просьбы всех православных, которые приходят к этой иконе. Однако, просить святой лик обо всем, что только захочется, тоже неправильно. Необходимо четко понимать, что находится в ваших силах для изменения того или иного положения в вашей жизни. Если вы просто не хотите этого делать, то будет обратный эффект, и Богородица накажет вас за лень.

Икону можно также попросить о совете, как лучше поступить в той или иной ситуации. Она обязательно подаст вам нужный знак, направит в нужное русло, если вы не знаете, что сделать в момент, который требует долгих размышлений.

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