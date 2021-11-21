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В Бердске начнут отстранять от работы непривитых сотрудников без сохранения зарплаты с 21 октября

6:22:0911/21/2021
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До 21 ноября госслужащие и работники сферы услуг обязаны поставить прививки двумя компонентами вакцины. В Бердске есть антипрививочники, которых не допустят до работы.

Мэр Бердска в медицинской маске
Месяц мэр Бердска Евгений Шестернин был на больничном. Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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В Новосибирской области с 21 октября начали отстранять от работы сотрудников, которые не поставили первый компонент прививки от коронавируса. С сегодняшнего дня работодатели обязаны допускать на службу лишь тех работников, у которых есть сертификат о вакцинации либо они ввели первую дозу вакцины. Остальных руководство должно отправлять на удаленку или отстранять от работы. Таково требование главного санитарного врача Новосибирской области.

Как сообщал "Курьер.Среда", до 21 декабря категории перечисленных в приказе регионального Роспотребнадзора (от 12 октября) профессий обязаны вакцинироваться полностью.

- Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 21.11.2021г. лиц, не имеющих первого компонента прививки против новой коронавирусной инфекции. С 21.12.2021г. лиц, не имеющих законченного курса вакцинации, за исключением лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), - говорится в документе, подписанном главным санитарным врачом региона.

На очереди к отстранению находятся курьеры и сотрудники гостиниц, не сделавшие прививку. Им дано указание привиться первым компонентом до 17 декабря, к 17 января пройти полный курс вакцинации.

Предупреждение работодателям сделал и мэр Бердска Евгений Шестернин. Он собирал специальное совещание с руководителями бердских предприятий разъяснить суть нововведений.

- Сегодня безопасность важнее всего. Каждый должен обеспечить ее для себя, а тем самым и для окружающих. А способ для этого один – вакцинироваться, - настаивал градоначальник.

В свою очередь главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская напомнила, что на предприятия выезжают мобильные бригады для вакцинации сотрудников непосредственно на рабочем месте. Делают прививку и от COVID-19, и от гриппа, нужно только подать заявку в БЦГБ.

Главный врач "Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Бердске Виктор Матко предупредил работодателей, что по истечении сроков, установленных для обязательной вакцинации, на предприятия придут с проверками. В случае выявления нарушения предписаний, руководители предприятий понесут административную ответственность. За невыполнение распоряжения работодателям грозит огромные штрафы: предпринимателей могут наказать на 50-150 тыс., юрлиц 200-500 тыс. рублей.

Между тем, некоторые работники в Бердске, попадающие в список групп по обязательной вакцинации, отказались ставить прививки. Это, как сообщал "Курьер.Среда", работники муниципального Комбината бытовых услуг  и художественной школы "Весна". Шестернин приказал отстранять антипрививочников от работы. В целом их порядка 200 человек.

Мэр Бердска поручил своим замам отстранить от работы выразивших категорический отказ от прохождения вакцинации от коронавируса, распределить их обязанности между привитыми сотрудниками и предусмотреть им надбавку за дополнительную нагрузку.

– Чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасное пребывание жителям Бердска на территории города, отказавшиеся от прохождения вакцинации будут отстранены от рабочей деятельности без выплат заработных плах до завершения пандемии или до момента проставления прививок, - отметили в пресс-центре мэрии Бердска.

По распоряжению главного санитарного врача Новосибирской области должны поставить прививку от коронавируса обладатели профессий, указанных в перечне.

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организацииотстранение от работыВакцинация.Евгений Шестернин
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