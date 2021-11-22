Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
22.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

О чем должен каждый помолиться святому Георгию Победоносцу 23 ноября: просят о мудрости, избавлении от напастей, защите от врагов и людской злобы

7:00:1011/22/2021,София Мальцева
0

Считается, что именно крестоносцы 12 века первыми призвали его имя в качестве подспорья в битве.

Cвятой Георгий – покровитель армии. Фото: Pravmir.ru

23 ноября отмечается один из самых почитаемых святых Георгий Победоносец. Считается, что ему пришлось испытать много мучений за свою веру при императоре Диоклетиане. Однако христианин не отрекся от своего вероисповедания и мужественно принял свою смерть. При этом не только так он проявил свое мужество. Также со святым связывают легенду, в которой он спас множество людей.

Рассказы о его силе и мужестве вскоре распространились по всей Европе. Самая известная история о святом Георгии-это его битва с драконом. В Средние века дракон обычно использовался для обозначения Дьявола. Святой Георгий, как гласит история, убил дракона на плоской вершине Драконьего холма в Уффингтоне, графство Беркшир. Считается, что там, где стекала кровь дракона, не растет трава.

Также считается, что именно крестоносцы 12 века первыми призвали его имя в качестве подспорья в битве.

Поэтому святой Георгий – покровитель армии. Кроме того, он считается покровителем животноводства и фермерства. Молитва перед его образом помогает тем, кто несет военную службу, а также тем, кто уже находится в запасе. Святой Георгий защищает их семьи. Также перед иконой молятся за тех, кто обращается в службу экстренной помощи, о том, чтобы молодой парень прошел через большие трудности и другие неприятности. Святой Георгий молился в сельской местности о хорошем урожае, о защите скота от болезней, о защите от стихийных бедствий.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
православиемолитваГеоргий победоносецхристианство.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Посещаете храм?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Новосибирске сын заморозил мозг умершего отца, чтобы оживить его через несколько лет
7:02:06 11/22/2021
В Новосибирске сын заморозил мозг умершего отца, чтобы оживить его через несколько лет
О чем должен каждый помолиться святому Георгию Победоносцу 23 ноября: просят о мудрости, избавлении от напастей, защите от врагов и людской злобы
7:00:10 11/22/2021
О чем должен каждый помолиться святому Георгию Победоносцу 23 ноября: просят о мудрости, избавлении от напастей, защите от врагов и людской злобы
5 человек погибли и 40 пострадали при наезде машины на толпу в США
6:40:24 11/22/2021
5 человек погибли и 40 пострадали при наезде машины на толпу в США
БердскНе понимают, чей БАМ: В Бердске делят землю в Новом поселке между городом и соседним Барышевским сельсоветом
6:36:29 11/22/2021
Не понимают, чей БАМ: В Бердске делят землю в Новом поселке между городом и соседним Барышевским сельсоветом
БердскВ Бердске 34 класса в школах и 16 групп в детсадах закрыты их коронавируса. Всего болеют ковидом 50 детей
6:15:14 11/22/2021
В Бердске 34 класса в школах и 16 групп в детсадах закрыты их коронавируса. Всего болеют ковидом 50 детей
Гороскоп майя по дате рождения: что ожидает в Новом 2022 году
6:00:32 11/22/2021
Гороскоп майя по дате рождения: что ожидает в Новом 2022 году
Стало известно, как выбрать вкусное и недорогое шампанское от 300 до 3000 рублей за бутылку к новогоднему столу
5:58:59 11/22/2021
Стало известно, как выбрать вкусное и недорогое шампанское от 300 до 3000 рублей за бутылку к новогоднему столу
Смерть автомобильного блогера Саида Губденского, который разбился вместе с другом на Кутузовском в Москве, прокомментировали друзья
5:56:24 11/22/2021
Смерть автомобильного блогера Саида Губденского, который разбился вместе с другом на Кутузовском в Москве, прокомментировали друзья
У трех знаков зодиака 22 ноября 2021 года будет очень тяжелый день
5:51:30 11/22/2021
У трех знаков зодиака 22 ноября 2021 года будет очень тяжелый день
БердскВ Бердске за два года пандемии заболели коронавирусом 3050 человек
5:44:05 11/22/2021
В Бердске за два года пандемии заболели коронавирусом 3050 человек