О чем должен каждый помолиться святому Георгию Победоносцу 23 ноября: просят о мудрости, избавлении от напастей, защите от врагов и людской злобы

23 ноября отмечается один из самых почитаемых святых Георгий Победоносец. Считается, что ему пришлось испытать много мучений за свою веру при императоре Диоклетиане. Однако христианин не отрекся от своего вероисповедания и мужественно принял свою смерть. При этом не только так он проявил свое мужество. Также со святым связывают легенду, в которой он спас множество людей.
Рассказы о его силе и мужестве вскоре распространились по всей Европе. Самая известная история о святом Георгии-это его битва с драконом. В Средние века дракон обычно использовался для обозначения Дьявола. Святой Георгий, как гласит история, убил дракона на плоской вершине Драконьего холма в Уффингтоне, графство Беркшир. Считается, что там, где стекала кровь дракона, не растет трава.
Также считается, что именно крестоносцы 12 века первыми призвали его имя в качестве подспорья в битве.
Поэтому святой Георгий – покровитель армии. Кроме того, он считается покровителем животноводства и фермерства. Молитва перед его образом помогает тем, кто несет военную службу, а также тем, кто уже находится в запасе. Святой Георгий защищает их семьи. Также перед иконой молятся за тех, кто обращается в службу экстренной помощи, о том, чтобы молодой парень прошел через большие трудности и другие неприятности. Святой Георгий молился в сельской местности о хорошем урожае, о защите скота от болезней, о защите от стихийных бедствий.