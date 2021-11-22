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Не понимают, чей БАМ: В Бердске делят землю в Новом поселке между городом и соседним Барышевским сельсоветом

6:36:2911/22/2021,Анастасия Солодкова
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Граница Бердска с Новосибирским районом проходит по территории так называемого БАМа, где многоквартирные дома принадлежат разным муниципалитетам. Это не единственный бердский «анклав».

Четыре дома на ул. Большевистской в Новом поселке не относятся к Бердску. Фото: Авито

Жители Нового поселка в Бердске вдруг обнаружили, что несколько домов на ул. Большевистской относятся к Новосибирскому району.

- Дома по ул. Большевистская 2, 2А, 2Б и 4, территориально находящиеся в п. Новом отошли к Новосибирскому сельскому (району). Если не изменяет память, то в августе выносилось на голосование общественное об отхождении этих земель Бердску. И вроде подтверждение было, что это теперь Бердск. С октября эти дома имеют официальный адрес п. Шадриха Новосибирской области. И теперь, чтобы получить любую справка, им придется обращаться в Новосибирск, - написали «Курьер.Среда» местные жители.

В народе та территория Нового поселка именуется БАМом. И как выяснил «Курьер.Среда», он всегда входил в границы Барышевского сельсовета Новосибирского района. Раздел двух муниципальных образований весьма витиеватый. Аналогичная ситуация наблюдается и в южной части Бердска, где «анклавами» врезаются в территорию города Агролес и поселок Мичуринский (у парка Победы).

- Эти четыре дома никогда не относились к Бердску, никогда они территориально не входили в черту города. Всю жизнь это была территория Барышевского сельского совета Новосибирского района. Это прописано в документе о границах муниципальных образований Новосибирской области от 2004 года с последующими изменениями. По улице Большевистской проходит граница между Бердском и Барышево, - прокомментировал «Курьер.Среда» начальник управления земельных отношений бердской мэрии Дмитрий Шинкевич.

По его словам, никаких территориальных делений в последнее время не происходило. Более того, сделать это возможно только на референдуме.
- По законодательству, изменение границ муниципальных образований при условии проживания на их территории населения возможно только путем проведения референдума в обоих муниципальных образованиях, - отметил Шинкевич.

Он напомнил, что несмотря на чуждость территории что в Новом поселке, что в Мичуринском и Агролесе, которые принадлежат Искитимскому району, жителей обслуживают бердские службы и организации — больницы и поликлиники, общественный транспорт, полиция и даже школы. Так удобнее людям, поскольку Искитим от них далеко.

справка

Федеральный закон №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Статья 12. Изменение границ муниципального образования

1. Изменение границ муниципального образования осуществляется законом субъекта РФ по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов госвласти субъекта РФ, федеральных органов госвласти в соответствии с настоящим Федеральным законом. Инициатива населения об изменении границ муниципального образования реализуется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта РФ для выдвижения инициативы проведения местного референдума. Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной власти об изменении границ муниципального образования оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти.

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сельсоветтерриторияреферендумделят землюДмитрий Шинкевич
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