В Новосибирске сын заморозил мозг умершего отца, чтобы оживить его через несколько лет

В Новосибирске Алексей Хозяйкин крионировал мозг собственного отца, который умер. Мужчина сделал это в надежде на то, что технический прогресс в будущем достигнет такого уровня, что можно будет оживить скончавшегося человека. Для этого тело человек или его мозг помещают в жидкой азот. Крионисты заявляют, что в таком состоянии человек может храниться хоть целую вечность.
– Сразу после смерти человека нужно охладить его тело, очень аккуратно нужно обращаться с мозгом, потому что именно этот орган является носителем наших личностей. Вокруг головы раскладываются пакеты с холодной водой и льдом. Но тело может получить повреждения, потому что кристаллы льда разрывают клетки, – сообщает Игорь Артюхов, соучредитель и директор по науке в компании «КриоРус».
Отец Алексея умер от рака бронхов. А сын с самого детства задумывался о том, как же ему сохранить жизни своих близких. Тогда молодой человек решил заморозить мозг своего папы, в надежде на то, что однажды он его оживит.
– Я с самого детства знал, что смерть – это что-то неправильное и мы можем это изменить. Исследований, экспериментов и открытий становится больше с каждым годом, это говорит о том, что мы скоро сможем все, что только можно себе представить. Я просто хочу сохранить своих близких к тому времени, когда будет возможно оживление человека, – считает Алексей.
Известно, что мужчина нашел в интернете две американские компании, которые предоставляли такие услуги, а когда ездил по делам в Москву познакомился с владельцем организации «КриоРус». Алексей вернулся в Новосибирск, через некоторое время его отец умер и он тут же позвонил в компанию. Стоимость такой услуги для него составила 700 тыс. Рублей.