Гинцбург назвал условия для создания вечной вакцины от коронавируса

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об условиях создания учеными долгосрочного лекарственного препарата от коронавируса. По словам ученого, изобретение лекарств на срок 5-10 лет зависит от разновидности вируса. Также мужчина добавил, что такой фактор является основным в создании антивируса, сообщает портал РИА Новости.
– Это зависит от того, с каким штаммом будет идти борьба, и новшеств со стороны эволюции в плане патогенов, с которым нужно будет делать вакцину, – сообщил Гинцбург.
Также мужчина рассказал, что когда ученые создавали вакцину «Спутника V», она надеялись на то, что она будет действительна намного дольше, чем два года. Но все пошло не по плану, потому что штамм изменился и ушел из-под атаки, организованную антителами, которые синтезируются клетками памяти.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Новосибирске мужчина заморозил мозг собственного отца после его смерти, в надежде на то, что через некоторое время его можно будет оживить. Мужчина заявляет, что он с детства считал смерть чем-то неправильны и думал, что человечество может избежать кончины. За процедуры замораживания он заплатил 700 тыс. рублей.