«Непростая ситуация»: в аптеке Бердска не продали мочегонный "Верошпирон" без рецепта врача

О том, что продажу некоторых лекарственных препаратов в России ужесточили еще с 2005 года, наверно, слышали все. Но до конца понять, что же можно покупать без рецепта, а что только с наличием печати и подписи - непонятно. Так, в неприятную ситуацию попала и жительница Бердска на прошлой недели: женщине не продали мочегонные без рецепта в центральной аптеке, но через пару метров - с удовольствием продали якобы рецептурный препарат. О неоднозначной ситуации в аптеках она рассказала «Курьер.Среда» 22 ноября.
- Вечером 15 ноября зашла в аптеку «Бердская» в самом центре Бердска за мочегонным - «Верошпирон», которое покупаю уже пять лет. Мне фармацевт говорит: «Дайте рецепт или назначение врача». Я начала ей говорить, что всегда покупала этот препарат без рецепта и у меня ни разу не спрашивали рецепт на это лекарство. На что мне в аптеке сказали, что это мочегонное уже как два года по рецепту. Я вышла и пошла в аптеку рядом - «Импульс». Там мне все продали, как и всегда, - поделилась бердчанка.
И действительно, как мы говорили ранее, закон ужесточающий продажу ВСЕХ лекарств по рецепту вроде как ужесточили, а вроде как и нет. Дело в том что от Минздрава нет точного и полного перечня лекарственных средств, которые не могут находиться в свободной продаже. Поэтому практически всегда фармацевт ориентируется на инструкцию к препаратам. Но, на свой страх и риск. За продажу рецептурных препаратов без рецепта аптеке может прилететь штраф до 50 тысяч рублей. Но сейчас, в век пандемии, людям очень тяжело попасть к врачам, поэтому фармацевты входят в положение. Об том рассказала одна из фармацевтов Наталья.
- Основная часть лекарств рецептурного отпуска. В том числе препараты, которыми пользуются люди на постоянной основе, например гипотензивные, при бронхиальной астме и т.д. Фармацевты понимают, что попасть к врачу за рецептом очень сложно, поэтому мы отпускаем большинство рецептурных лекарств без рецепта. И, кстати, препарат «Верошпирон» тоже по рецепту продается, но мы не спрашиваем на него рецепт, - поделилась фармацевт 22 ноября с «Курьер.Среда».
Кстати, в ближайшее время «Курьер.Среда» расскажет, какие препараты все-таки можно купить без рецепта, а какие нет.