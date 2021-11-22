Врач предупредила о развитии сахарного диабета при коронавирусе

Врач-эндокринолог группы компаний «Инвитро» Светлана Шокур заявила, что у пациентов с COVID-19 повышается риск развития сахарного диабета, такие результаты были зафиксированы после проведенных клинических исследований. Также по словам врача, риск заражения и тяжелого течения ковида выше у пациентов, уже болеющих диабетом. Врач сказала, что вирус вирус SARS-Cov-2 попадает в организм человека через связь с рецепторами АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент-2). Они есть в легких, печени, почках и тонком кишечнике и в поджелудочной железе.
Таким образом, клетки, которые производят инсулин, попадают под удар для вируса и разрушаются. Также по словам доктора, коронавирус провоцирует воспаление, которое усиливается производством активных форм кислорода. Это и приводит к развитию диабета второго типа. Чувствительность тканей становится ниже и начинается инсулинорезистентность.
– Все препараты, которые выписываются для лечения пациента от коронавирусной инфекции, повышают уровень глюкозы в крови, – сообщил врач.