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Врач предупредила о развитии сахарного диабета при коронавирусе

7:44:1011/22/2021
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Все препараты, которые выписываются для лечения пациента от коронавирусной инфекции, повышают уровень глюкозы в крови.

При ковиде может развиться сахарный диабет. Фото: Pixabay.com

Врач-эндокринолог группы компаний «Инвитро» Светлана Шокур заявила, что у пациентов с COVID-19 повышается риск развития сахарного диабета, такие результаты были зафиксированы после проведенных клинических исследований. Также по словам врача, риск заражения и тяжелого течения ковида выше у пациентов, уже болеющих диабетом. Врач сказала, что вирус вирус SARS-Cov-2 попадает в организм человека через связь с рецепторами АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент-2). Они есть в легких, печени, почках и тонком кишечнике и в поджелудочной железе.

Таким образом, клетки, которые производят инсулин, попадают под удар для вируса и разрушаются. Также по словам доктора, коронавирус провоцирует воспаление, которое усиливается производством активных форм кислорода. Это и приводит к развитию диабета второго типа. Чувствительность тканей становится ниже и начинается инсулинорезистентность.

– Все препараты, которые выписываются для лечения пациента от коронавирусной инфекции, повышают уровень глюкозы в крови, – сообщил врач.

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