Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
23.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Число отравившихся роллами в суши-баре Новосибирской области выросло до 48

6:46:4611/23/2021
0

Уголовное дело возбуждено СК по результатам проведенной проверки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления сушами жителей Татарска. Фото: Следственный комитет.

В Следственном комитете по Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело после того, как в одном из суши-баров отравились почти 50 человек. Все они покупали роллы в заведении, которое называется "Суши-Хаус". В больницу Новосибирской области "Татарская ЦРБ" обратились более 48 человек человек. У всех пациентов диагностировано подозрение на отравление. Также ранее после сообщения от Роспотребнадзора прокуратура провела проверку в заведении общественного питания.

– По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по факту отравления жителей города Татарска. сотрудники и представители заведения обвиняются в сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Ленинградской области блокадница не дождалась сотрудников скорой помощи и вскрыла себе живот, чтобы провести операцию самостоятельно. У пенсионерки было выявлено скопление жидкостей в брюшной полости. Однако врачи переносили проведение операции. Бабушка не выдержала и решили заняться самолечением, написав предсмертную записку. Сейчас она находится в больнице.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
следствиепреступлениеуголовное делоСледственный комитет
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Число отравившихся роллами в суши-баре Новосибирской области выросло до 48
6:46:46 11/23/2021
Число отравившихся роллами в суши-баре Новосибирской области выросло до 48
В Ленинградской области блокадница с онкологией не дождалась врачей и вскрыла себе живот, чтобы провести операцию
6:40:04 11/23/2021
В Ленинградской области блокадница с онкологией не дождалась врачей и вскрыла себе живот, чтобы провести операцию
Королева Елизавета II уходит с поста главы государства
6:28:24 11/23/2021
Королева Елизавета II уходит с поста главы государства
Каннибал из Ленобласти, у которого труп выпал из багажника во время ДТП, год скрывался от следствия и прятался на чердаке после первого убийства
6:16:55 11/23/2021
Каннибал из Ленобласти, у которого труп выпал из багажника во время ДТП, год скрывался от следствия и прятался на чердаке после первого убийства
БердскВ Бердске вакцинация выполнена на 100%, заявил главный санитарный врач Виктор Матко, но ковидный госпиталь трещит по швам
6:09:09 11/23/2021
В Бердске вакцинация выполнена на 100%, заявил главный санитарный врач Виктор Матко, но ковидный госпиталь трещит по швам
Сильнейшая магнитная буря 28-29 ноября 2021 года: сколько продлится космический шторм и как подготовиться к геоударам метеопатам, рассказываем
6:00:21 11/23/2021
Сильнейшая магнитная буря 28-29 ноября 2021 года: сколько продлится космический шторм и как подготовиться к геоударам метеопатам, рассказываем
БердскВ Бердске представители КПРФ начали сбор подписей против QR-кодов
5:47:30 11/23/2021
В Бердске представители КПРФ начали сбор подписей против QR-кодов
БердскВ Бердске заброшенный «Речкуновский» санаторий-призрак продают под коттеджи и гостиницу: Мэрия не давала разрешения на снос
5:09:47 11/23/2021
В Бердске заброшенный «Речкуновский» санаторий-призрак продают под коттеджи и гостиницу: Мэрия не давала разрешения на снос
Глава Чечни Кадыров призвал указывать в СМИ национальности всех преступников
5:07:09 11/23/2021
Глава Чечни Кадыров призвал указывать в СМИ национальности всех преступников
У больных коронавирусом беременных женщин риск мертворождения в два раза выше - новое исследование
5:02:28 11/23/2021
У больных коронавирусом беременных женщин риск мертворождения в два раза выше - новое исследование