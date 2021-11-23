Число отравившихся роллами в суши-баре Новосибирской области выросло до 48

В Следственном комитете по Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело после того, как в одном из суши-баров отравились почти 50 человек. Все они покупали роллы в заведении, которое называется "Суши-Хаус". В больницу Новосибирской области "Татарская ЦРБ" обратились более 48 человек человек. У всех пациентов диагностировано подозрение на отравление. Также ранее после сообщения от Роспотребнадзора прокуратура провела проверку в заведении общественного питания.
– По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по факту отравления жителей города Татарска. сотрудники и представители заведения обвиняются в сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, – сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Ленинградской области блокадница не дождалась сотрудников скорой помощи и вскрыла себе живот, чтобы провести операцию самостоятельно. У пенсионерки было выявлено скопление жидкостей в брюшной полости. Однако врачи переносили проведение операции. Бабушка не выдержала и решили заняться самолечением, написав предсмертную записку. Сейчас она находится в больнице.