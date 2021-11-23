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Погода в Бердске 23 ноября 2021: сильный юго-западный ветер, но очень теплая температура прогнозируется на сегодня

11:30:3111/22/2021
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В этот день христиане помогали нуждающимся, раздавая старую одежду.

Утром виден иней – к морозу. Фото: Pixabay.com

23 ноября в Бердске ожидается потепление до нуля. В этот день с утра воздух прогреется до - 2 градусов, к вечеру температура поднимется до нулевой отметки на столбиках термометра. При этом ветер ожидается сильный, юго-западный и с порывами до 9 м/с. При относительной влажности воздуха 86%. Кроме того, днем прогнозируется снегопад. А также сильное понижение давления до 738 мм ртутного столба.

23 ноября отмечается народно-христианский праздник Родион и Ераст, Ерастов день. В православии поминают святых апостолов Родиона и Ераста, вместе с ними и 4-х братьев по вере — Кварта, Олимпа, Сосипатра и Тертия.

В этот день христиане помогали нуждающимся, раздавая старую одежду. Также в этот день проводили обряды для защиты животных зимой. А в храмах освящают караваи и соль, которую затем дают животным. Такая традиция почиталась у крестьян, поэтому покупая телят, просили дополнительно кусок хлеба, который освятили на Ераста и Родиона.

Приметы:

Ераст — на всё горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу.
С Ераста жди ледяного наста.
В этот день идет дождь, то зима будет грязной и малоснежной до Митрофана (6 декабря).
Утром виден иней – к морозу.

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