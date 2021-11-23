Какой сегодня церковный праздник 23 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия
Православные праздники 23 ноября 2021 года
Мученика Ореста врача
Священномучеников Прокопия (Титова), архиепископа Херсонского, Иоанна Скадовского, Дионисия Щегопева, Петра Павлушкова, пресвитеров
Священномучеников Августина (Беляева), архиепископа Калужского, и с ним
Народные праздники и приметыРодион и Ераст
В этот праздник почитают память святых апостолов Родиона, Ераста и 4-х братьев по вере.
В этот день отдавали ненужную одежду нищим. Скотоводы святили в церкви хлеб и соль, которые затем отдавали домашним животным. Считалось, что это наделяло скот здоровьем.
Существовали приметы, связанные с рождением детей. Если в этот день светило солнце, то родившиеся били наделены умом, удачей и силой.
Также люди следили за переменами погоды. Сильный ветер предвещал метель.
ПриметыЕсли день начинался большим туманом, то ждали оттепели.
Иней на деревьях – к морозу.
Если в этот день идёт дождь – быть зиме грязной и малоснежной до Митрофана (6 декабря).
Нельзя отправляться в путь по льду – сломается, каким бы прочным он ни был.
Вечерний иней – к обильному снегопаду.
Источник: my-calend.ru