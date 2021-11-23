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Почему по народным приметам 24 ноября лучше вообще не выходить из дома? И почему сегодня лучше не жениться и не свататься?

11:00:1611/23/2021
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24 ноября состоится праздник в честь преподобного Феодора Студита, византийского монаха, жившего в 8-9 веках от Рождества Христова.

24 ноября в некоторых частях России уже лежит снег. Фото: Pxfuel.com
24 ноября в некоторых частях России уже лежит снег. Фото: Pxfuel.com

24 ноября Русской православной церковью будет отмечен светлый праздник в честь Феодора Студита — монаха, жившего в Византии в 8-9 веках от рождения Иисуса Христа. В этот день принято помолиться и почтить память преподобного Феодора.

Также этот праздник называется Феодором Студеным, Студенцем, Федором Морозом, Федоровым ветром, Поминальником и Застольником. В первую очередь такие названия связаны с резким похолоданием, ведь в некоторых регионах России уже легли сугробы и основательно осел зимний холод. Именно поэтому в этот день принято оставаться дома: во-первых, чтобы подготовиться к зиме и не заболеть, а во-вторых — для приглашения гостей и проведения небольшого застолья.

Пока молодые люди катались на санях, а девушки занимались гаданием на суженого, более взрослые люди кушали, пили и обсуждали дела. Считается, что крайне важно 24 ноября покушать щей. Это является чуть ли не самой главной традицией всего дня.

Также в этот праздник нельзя играть свадьбу или свататься. Считается, что в таком случае семейная жизнь будет конфликтной, грустной и серой. В конце концов, она приведет к разводу и трагедии. Стоит отметить, что такое поверье является исключительно народным. Церковь здесь не при чем.

По погоде, в Студенец наши предки определяли погоду на ближайшее будущее. Какой она будет в эту светлую дату, такой и будет зима. Чтобы не заболеть этой зимой, необходимо остаться дома, сесть на печь или в самое теплое место дома и там же начать кушать горячие щи. Если провести Студитов день так, то ни один холод не заставит вас простыть.

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