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23.11
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Стала известна группа крови, при которой повышен риск развития опасных заболеваний

9:59:4211/23/2021
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Более низкий риск заразиться ковидом имеют люди с 1-ой группой крови.

Риск развития различных заболеваний может зависеть от группы крови человека. Фото: Oixabay.com

Люди с 4-ой группой крови рискуют заразиться раком кишечника. Заболевание у таких пациентов диагностируется на 34% случаев чаще, чем у людей с 1-ой группой крови. Такой вывод был сделан в результате перечня исследований разными учеными и нескольких исследовательских групп. Также люди с 4-ой группой крови на 44% чаще болеют раком желудка. А у пациентов со 2-ой группой крови такое заболевание выявляется чаще на 37%, чем у обладателей других групп крови.

А сердечными заболеваниями рискуют заболеть все, кроме носителей 1-ой группы крови. А вот люди со 2-ой и 3-ей группами крови имею на 51% чаще могут страдать тромбозами в венах и на 47% в легких. Также по словам ученых, у людей, которые являются носителями крови 4-ой группы более уязвим мозг. Они могут иметь проблемы с мышлением и памятью. Это может привести к деменции.

Более низкий риск заразиться COVID-19 имеют люди с 1-ой группой, разница составила 12%. А на 13% реже такие люди страдают тяжелым перенесением заболевания. Известно, что исследования продолжаются, а объяснений таким тенденциям пока ученые не нашли.

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вирускровьгруппа крови
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