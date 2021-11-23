Стала известна группа крови, при которой повышен риск развития опасных заболеваний

Люди с 4-ой группой крови рискуют заразиться раком кишечника. Заболевание у таких пациентов диагностируется на 34% случаев чаще, чем у людей с 1-ой группой крови. Такой вывод был сделан в результате перечня исследований разными учеными и нескольких исследовательских групп. Также люди с 4-ой группой крови на 44% чаще болеют раком желудка. А у пациентов со 2-ой группой крови такое заболевание выявляется чаще на 37%, чем у обладателей других групп крови.
А сердечными заболеваниями рискуют заболеть все, кроме носителей 1-ой группы крови. А вот люди со 2-ой и 3-ей группами крови имею на 51% чаще могут страдать тромбозами в венах и на 47% в легких. Также по словам ученых, у людей, которые являются носителями крови 4-ой группы более уязвим мозг. Они могут иметь проблемы с мышлением и памятью. Это может привести к деменции.
Более низкий риск заразиться COVID-19 имеют люди с 1-ой группой, разница составила 12%. А на 13% реже такие люди страдают тяжелым перенесением заболевания. Известно, что исследования продолжаются, а объяснений таким тенденциям пока ученые не нашли.