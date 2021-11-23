Минздрав установил новый порядок выдачи медицинских справок для водителей

В России Минздрав разработал новый порядок выдачи медицинских водительских справок. Теперь проверка будущих водителей на наличие наркотических веществ в крови будет производиться иначе, пишет Комерсантъ. Теперь будут проводиться лабораторные исследования для граждан, которые входят в потенциальную группу риска: лица имеющие права на управление транспортным средством либо претендующие на такие действия, с клиническими признаками наркологических расстройств.
Направление на такие исследования будут получать люди, на теле которых будут замечены следы уколов. Также к симптомам отнесли повышенную потливость, низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук, «эмоциональную неустойчивость» и прочие признаки. Давать направление будет нарколог. Такую проверку будут проходить и граждане, которым нужно получить права после процедуры лишения.
Ведомство разработало нововведение еще в 2019 году. Тогда планировалось, что кандидатов в водители будут проверять на хронический алкоголизм при помощи дорогостоящих CDT-тестов. Однако после было принято решение отказаться от таких затрат.