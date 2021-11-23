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Минздрав установил новый порядок выдачи медицинских справок для водителей

10:59:0711/23/2021
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Теперь лиц, входящих в группу риска, будут направлять на лабораторные обследования.

Медсправки для водителей теперь будут выдаваться иначе. Фото: Pixabay.com

В России Минздрав разработал новый порядок выдачи медицинских водительских справок. Теперь проверка будущих водителей на наличие наркотических веществ в крови будет производиться иначе, пишет Комерсантъ. Теперь будут проводиться лабораторные исследования для граждан, которые входят в потенциальную группу риска: лица имеющие права на управление транспортным средством либо претендующие на такие действия, с клиническими признаками наркологических расстройств.

Направление на такие исследования будут получать люди, на теле которых будут замечены следы уколов. Также к симптомам отнесли повышенную потливость, низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук, «эмоциональную неустойчивость» и прочие признаки. Давать направление будет нарколог. Такую проверку будут проходить и граждане, которым нужно получить права после процедуры лишения.

Ведомство разработало нововведение еще в 2019 году. Тогда планировалось, что кандидатов в водители будут проверять на хронический алкоголизм при помощи дорогостоящих CDT-тестов. Однако после было принято решение отказаться от таких затрат.

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алкогольправанаркотикиЗависимость. Нарколог.
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