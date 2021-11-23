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В России выявлено менее 34 тысяч новых зараженных ковидом — самый низкий показатель за месяц

10:40:3711/23/2021
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За сутки скончались 1243 пациента с коронавирусом.

Статистика по коронавирусу в стране. Фото: Pixabay.com

В России на 23 ноября стало известно о 33 996 новых случаев заражения. Данный показатель стал самым низким за месяц, - об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе в ковидом.

Теперь общее число зараженных в стране превысило 9,4 миллиона человек. Самое большое число новых случаев было зафиксировано 6 ноября - тогда выявили 41 335 новых пациентов. Больше всего зараженных выявили в Москве - 2 749, в Подмосковье — 1 871, Самарской области — 1529 и Санкт-Петербурге — 1 060.

О 1 243 смертях от ковида стало известно сегодня. Два дня подряд держался рекорд 1 254 погибших за 19 и 20 ноября. Всего от коронавируса в России скончались 266 579 человек.

Также сообщили о выздоровлении 36 051 за сутки и около 8,09 миллионов человек за все время наблюдений.

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