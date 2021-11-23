В России выявлено менее 34 тысяч новых зараженных ковидом — самый низкий показатель за месяц

В России на 23 ноября стало известно о 33 996 новых случаев заражения. Данный показатель стал самым низким за месяц, - об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе в ковидом.
Теперь общее число зараженных в стране превысило 9,4 миллиона человек. Самое большое число новых случаев было зафиксировано 6 ноября - тогда выявили 41 335 новых пациентов. Больше всего зараженных выявили в Москве - 2 749, в Подмосковье — 1 871, Самарской области — 1529 и Санкт-Петербурге — 1 060.
О 1 243 смертях от ковида стало известно сегодня. Два дня подряд держался рекорд 1 254 погибших за 19 и 20 ноября. Всего от коронавируса в России скончались 266 579 человек.
Также сообщили о выздоровлении 36 051 за сутки и около 8,09 миллионов человек за все время наблюдений.