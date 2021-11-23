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Сомнолог заявил, что у людей с недосыпом риск заражения коронавирусом выше на 250%

9:42:0011/23/2021
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Необходимо спать порядка 7-9 часов в сутки.

Человек, который высыпается  на 250% меньше рискует заразиться вирусом. Фото: Pexels.com

Руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин заявил, что люди, которые не высыпаются, намного больше рискуют заразиться вирусами. Среди невыспавшихся граждан риск заражения вирусом выше на 250%. Также по словам специалиста, сон, как и здоровый образ жизни и питание, является главным фактором в долголетии и здоровье. А лучшим способом профилактики эксперт назвал подъем в одно и тоже время без будильника.

– Формула здорового сна состоит из засыпания и подъема в одно и то же время в выходные и будние дни. Также спасть необходимо не менее 7-9 часов в сутки, иначе сон не будет выполнять все свои основные функции. А главной функцией сна является поддержание иммунитета на должном уровне. Если человек не высыпается, вероятность его заражения любой вирусной инфекцией на 250% выше, – заявил специалист.

По словам Калинкина, достаточное количества света в комнате – это очень важно для подавления выработки мелатонина в утренние и дневные часы. Это не менее важно для людей с темной радужкой глаза, потому что такие люди теряют интенсивность при наличии такого цвета радужки.

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вируссоннедосыпИнфекция.
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