Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
23.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что может делать должник в своей арестованной квартире, пояснил Верховный суд

11:05:3911/23/2021
0

Распорядиться собственным имуществом гражданину с долгами помешает пристав.

В Верховном суде дали пояснения по правам должника. Фото: Flickr

В судебной коллегии по гражданским судам Верховного суда России был изучен спор по правам должника в его собственном жилье, на которое ранее наложили арест. Суд разъяснил, что закон запрещает сотруднику ФСПП ограничивать все права гражданина как владельца недвижимости.

Прецедент возник после того, как в своей собственной квартире не смог зарегистрироваться ее хозяин из-за того, что судебный пристав наложил на это действие запрет. У хозяина уже были долги на тот момент, и он не мог прописаться. После походов по нескольким инстанциям мужчина дошел до Верховного суда.

В «Российской газете» сообщили, что в данном случае решение приставов не может касаться прописки и регистрации гражданина. По санкции ФСПП хозяин квартиры лишь не может распорядиться недвижимостью, но ограничивать права гражданина, «которые помешают ему исполнять обязанности, возложенные другими законами» пристав не имеет права.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
квартирадолжникпропискасудВерховный суд
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

ВЫ соблюдаете законы или пытаетесь их обойти?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Магнитная буря 23 ноября 2021: неспокойное Солнце решило взять перерыв – умеренная магнитосфера ожидается в этот день2
Календарь питания по дням в Рождественский пост 2021-2022 года: запреты и важные обязанности верующих на все 40 дней
В Самаре мать оставила в квартире мертвого 4-летнего ребенка, написала предсмертную записку и пропала2
Сильнейшая магнитная буря 28-29 ноября 2021 года: сколько продлится космический шторм и как подготовиться к геоударам метеопатам, рассказываем

Последние новости

Что может делать должник в своей арестованной квартире, пояснил Верховный суд
11:05:39 11/23/2021
Что может делать должник в своей арестованной квартире, пояснил Верховный суд
Почему по народным приметам 24 ноября лучше вообще не выходить из дома? И почему сегодня лучше не жениться и не свататься?
11:00:16 11/23/2021
Почему по народным приметам 24 ноября лучше вообще не выходить из дома? И почему сегодня лучше не жениться и не свататься?
Минздрав установил новый порядок выдачи медицинских справок для водителей
10:59:07 11/23/2021
Минздрав установил новый порядок выдачи медицинских справок для водителей
В России выявлено менее 34 тысяч новых зараженных ковидом — самый низкий показатель за месяц
10:40:37 11/23/2021
В России выявлено менее 34 тысяч новых зараженных ковидом — самый низкий показатель за месяц
Кевин Спейси задолжал «Карточному домику» 31 млн долларов
10:36:12 11/23/2021
Кевин Спейси задолжал «Карточному домику» 31 млн долларов
БердскВ Бердске 1297 детей сидят на самоизоляции из-за контакта с коронавирусными больными
10:20:40 11/23/2021
В Бердске 1297 детей сидят на самоизоляции из-за контакта с коронавирусными больными
БердскВ Бердске неизвестный на иномарке сбил девочку-подростка на «зебре» и, отругав ее, скрылся с места ДТП
10:15:21 11/23/2021
В Бердске неизвестный на иномарке сбил девочку-подростка на «зебре» и, отругав ее, скрылся с места ДТП
Стала известна группа крови, при которой повышен риск развития опасных заболеваний
9:59:42 11/23/2021
Стала известна группа крови, при которой повышен риск развития опасных заболеваний
Сомнолог заявил, что у людей с недосыпом риск заражения коронавирусом выше на 250%
9:42:00 11/23/2021
Сомнолог заявил, что у людей с недосыпом риск заражения коронавирусом выше на 250%
БердскДети из санатория в Новосибирске ждут подарки от Деда Мороза в лице жителей Бердска: уже собрали более 22 000 рублей
9:33:27 11/23/2021
Дети из санатория в Новосибирске ждут подарки от Деда Мороза в лице жителей Бердска: уже собрали более 22 000 рублей