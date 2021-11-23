Что может делать должник в своей арестованной квартире, пояснил Верховный суд

В судебной коллегии по гражданским судам Верховного суда России был изучен спор по правам должника в его собственном жилье, на которое ранее наложили арест. Суд разъяснил, что закон запрещает сотруднику ФСПП ограничивать все права гражданина как владельца недвижимости.
Прецедент возник после того, как в своей собственной квартире не смог зарегистрироваться ее хозяин из-за того, что судебный пристав наложил на это действие запрет. У хозяина уже были долги на тот момент, и он не мог прописаться. После походов по нескольким инстанциям мужчина дошел до Верховного суда.
В «Российской газете» сообщили, что в данном случае решение приставов не может касаться прописки и регистрации гражданина. По санкции ФСПП хозяин квартиры лишь не может распорядиться недвижимостью, но ограничивать права гражданина, «которые помешают ему исполнять обязанности, возложенные другими законами» пристав не имеет права.