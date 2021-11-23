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Кевин Спейси задолжал «Карточному домику» 31 млн долларов

10:36:1211/23/2021
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Мужчина домогался до актера на съемочной площадке.

Актер заплатит 31 млн долларов после своего увольнения. Фото: Pixabay.com

Суд обязал Кевина Спейси выплатить 31 млн долларов киностудии, которая снимала "Карточный домик". Такую мужчина должен будет заплатить за переработку финального сезона. А ранее организация подавала иск в адрес артиста. Претензия заключалась в том, что актер не соблюдает контрактные условия при осуществлении съемках сериала.

Актер снимался в главной роли данной картины, однако был уволен четыре года назад за несоблюдение условий контракта и поведения на съемочной площадке. Речь идет о сексуальных домогательствах со стороны Спейси. Предполагается, что жертвой харассмента стал актер Энтони Рэпп.

Рэпп заявил, что Спейси домогался до него, когда ему было 14 лет. Тогда компания прекратила съемка данной картины. сотрудникам MRC пришлось сократить количество серий и переписать сценарий на весь последний сезон. Это привело к большим затратам и сокращению лицензионных выплат.

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актердомогательстводолг
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