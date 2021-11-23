Благоприятные и неблагоприятные даты для любого начинания и завершения старых дел в коридор затмения с 19 ноября до 4 декабря 2021 года

19 ноября произошло сразу два важных астрономических явления. Во-первых, прошло предпоследнее полнолуние 2021 года. Во-вторых, произошло лунное затмение, которое открыло так называемый «коридор затмений». Этот период наделен особой энергетикой, которая так или иначе влияет на всех жителей Земли. Подобной силой можно воспользоваться в наших интересах, а можно проигнорировать влияние Луны и затмений, что может крайне негативно сказаться на результатах всех повседневных дел.
Какие дни благоприятны или неудачны для дел с 19 ноября по 4 декабря, согласно лунному календарю?
К благоприятным дням этого месяца относятся 24, 25, 26, а также 28 ноября. Негативных дат в ноябре уже не будет.
В декабре же до 4 числа к благоприятным числам относятся 1 и 2 декабря. 3 и 4 числа могут негативно сказаться не только на повседневных делах, но и на психоэмоциональном состоянии, поскольку в последний день коридора состоится полное солнечное затмение. В целом же в декабре удачные дни ожидаются также 5, 8-11, 14, 15, 17, 18, 24-26, 28-31 числа. Даты, не вошедшие в список, являются негативными и могут плохо отразиться на любом деле.
Добавим, что на протяжении коридора затмений жители Земли смогут наблюдать за парадом планет. С помощью оборудования можно будет следить за Венерой, Сатурном и Юпитером.
Отметим, что воспользоваться лунным календарем можно совершенно в разных делах. Благоприятные дни лунного календаря могут помочь в работе на огороде, уборке дома, приготовлении еды, похода в салон красоты и многих других бытовых действиях. Однако некоторые люди пользуются энергетикой Луны для проведения мистических ритуалов, заговоров и обрядов. Такие действия крайне эффективны как в коридор затмений, так и в дни полнолуний и новолуний.