В Бердск «Спутник Лайт» для ревакцинации привезут 25 ноября: Однокомпанентной вакциной смогут привиться 1000 человек

Бердчане интересуются, где в городе можно поставить прививку вакциной «Спутник Лайт». Как сообщили в Бердской ЦГБ во вторник, распределением и поставкой вакцин в поликлиники и прививочные пункты Новосибирской области занимается «Новосибирскоблфарм». В компании отметили, что очередная партия однокомпонентного препарата «Спутник Лайт» поступит в Бердск 25 ноября. Планируют привезти 1000 доз.
-Желающие поставить прививку против COVID-19 «Спутником Лайт» могут записываться на вакцинацию на 26 ноября и далее. Особенно в прививочных пунктах ждут пациентов в выходные дни, - подчеркнули в горбольнице.
Уже сейчас можно звонить по телефону 5-57-30 и записываться на прививку. На этой линии call-центра Бердской ЦГБ работают три оператора.
По рекомендациям Минздрава, «Спутник Лайт» используют для ревакцинации (тем, кто уже прививался полгода назад) или переболел коронавирусом.
Когда в Бердск поступят вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» сообщат дополнительно.
-Пока информация о наличии этих препаратов из компании «Новосибирскоблфарм» не поступала, - уточнили в бердской больнице.