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В Бердск «Спутник Лайт» для ревакцинации привезут 25 ноября: Однокомпанентной вакциной смогут привиться 1000 человек

11:33:4211/23/2021
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По рекомендациям Минздрава, «Спутник Лайт» ставят тем, кто уже прививался полгода назад или переболел коронавирусом.

Один из пунктов вакцинации находится в поликлинике №1 Бердской ЦГБ. Фото: "Курьер.Среда"
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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Бердчане интересуются, где в городе можно поставить прививку вакциной «Спутник Лайт». Как сообщили в Бердской ЦГБ во вторник, распределением и поставкой вакцин в поликлиники и прививочные пункты Новосибирской  области занимается «Новосибирскоблфарм». В компании отметили, что очередная партия однокомпонентного препарата «Спутник Лайт» поступит в Бердск 25 ноября. Планируют привезти 1000 доз.

-Желающие поставить прививку против COVID-19 «Спутником Лайт» могут записываться на вакцинацию на 26 ноября и далее. Особенно в прививочных пунктах  ждут пациентов в выходные дни, - подчеркнули в горбольнице.

Уже сейчас можно звонить по телефону 5-57-30 и записываться на прививку. На этой линии call-центра Бердской ЦГБ работают три оператора.

По рекомендациям Минздрава, «Спутник Лайт» используют для ревакцинации (тем, кто уже прививался полгода назад) или переболел коронавирусом.

Когда в Бердск поступят вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» сообщат дополнительно.

-Пока информация о наличии этих препаратов из компании «Новосибирскоблфарм» не поступала, - уточнили в бердской больнице.

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поликлиникаболел коронавирусомСпутник Лайтревакцинацияпрививочные пункты
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