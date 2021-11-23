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В Бердске партия КПРФ начала сбор подписей против QR-кодов

5:47:3011/23/2021
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Подписи собирают по всей Новосибирской области.

В Бердске коммунисты собирают подписи против режима QR-кодов. Фото: Pixabay.com

В Бердске коммунисты приступили к сбору подписей против QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Инициативу уже поддержали более 100 человек за два дня. В регионе же собрано более 1000 подписей. Заявления от коммунистов поступит сразу в несколько учреждений: в законодательное собрание области, общественную палату региона, Госдуму и Совет Федерации. Они считают, что законопроекты о введении QR-кодов нарушают конституционные права граждан России.

На Нюрнбергском процессе Международным военным трибуналом было признано, что присваивать человеку номер и заниматься клеймением этими номерами является преступлением и противоречит человечности, также такое преступление не имеет срока давности, говорится в письме. Также заявители считают, что введение режима QR-кодов не имеет ничего общего с заботой о здоровье граждан, а напоминает попытки тотального контроля с целью вторжения в личную жизнь человека. Кроме того, в России не введен режим чрезвычайного положения, а согласно Конституции РФ, действия, умаляющие человеческое достоинство, запрещены даже в период действия чрезвычайного положения.

Также протестанты считают, что любая информация связанная с обращением в медучреждение для прохождения вакцинации или с отказами от таких процедур является врачебной тайной и не должна разглашаться. Также такой режим нарушает право на участие в культурной жизни и на доступ к культурным ценностям, пишет портал Тайга.инфо

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От редакции

А вы прошли вакцинацию от коронавируса?

За Новый Социализм!!, 23 ноября 2021 6:19:13
"Также протестанты считают..."(с)

Не протестанты, а народ .... нормальный думающий народ, попавший в безвыходное положение с угрозой потерять единственную работу с грошовым заработком!!!
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Аноним, 23 ноября 2021 6:41:33
Где поставить?
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Аноним, 23 ноября 2021 6:55:36
Полностью разделяю мнение в этом вопросе с данной партией.
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