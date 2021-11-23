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22 взрослых и 12 детей погибли в жутком ДТП с автобусом в Болгарии

4:19:0011/23/2021
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Автобус загорелся после аварии и почти все погибшие сгорели.

В Болгарии произошло страшное ДТП. В нем погибли 12 детей. Фото: Pixabay.com

В Болгарии в результате ДТП скончались 33 взрослых и 12 детей. В аварию попал туристический автобус. Все случилось в 03:00 (04:00 мск) на дороге София - Благоевград. В местной пожарной охране подтвердили произошедшее. Также стало известно, что автобус загорелся после случившегося и большая часть ущерба пострадавшим была нанесена именно при пожаре.

– Авария случилась на 31-м километре. В автобусе находились 52 человека. В результате ДТП машина загорелась, – сообщили представители пожарной охраны.

Выжить удалось лишь семерым. Сейчас пострадавшие госпитализированы и находятся в медицинских учреждениях. Им оказывают первую медицинскую помощь. Среди них две женщины и пятеро мужчин. Также стало известно, что автобус, который перевозил пассажиров имеет македонскую регистрацию.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что Ольга Бузова госпитализирована в больницу, у нее отказала рука. Травму певица получила еще несколько месяцев, тогда она также была доставлена в медучреждение, где была проведена операция. Однако выздороветь ей не удалось и врачи настояли на очередной госпитализации.

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