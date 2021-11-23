Мужчина, погибший в ДТП с мотоциклом, пролежал в холодильнике морга 7 часов и воскрес перед вскрытием

В Индии мужчина пролежал ночь в морге, а на следующий день воскрес прямо перед процедурой вскрытия. Шрикеша Кумара оказался жертвой аварии с участием мотоцикла. Его сбил водитель двухколесного транспортного средства. Главный врач местной больницы подумал, что мужчина скончался, сообщает портал LAD Bible,
Также известно, что сотрудники правоохранительных органов совместно с родственниками погибшего прибыли в морг для опознания тела, однако к тому моменту мужчину уже ожил. Сейчас пострадавший в аварии находится в состоянии комы. А врачи выполняют все необходимые процедуры для реабилитации.
Такое происходит в Индии не в первый раз. В марте 2021 года мужчина, которого врачи отключили от аппарата ИВЛ скончался. Его тело перевезли в морг. А когда патологоанатомы обсуждали детали процедуры вскрытия, которая планировалась на ближайшие минуты, он воскрес.