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Мужчина, погибший в ДТП с мотоциклом, пролежал в холодильнике морга 7 часов и воскрес перед вскрытием

9:26:2311/23/2021
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В настоящее время он находится в коме.

В Индии мужчина воскрес в морге. Фото: Pixabay.com

В Индии мужчина пролежал ночь в морге, а на следующий день воскрес прямо перед процедурой вскрытия. Шрикеша Кумара оказался жертвой аварии с участием мотоцикла. Его сбил водитель двухколесного транспортного средства. Главный врач местной больницы подумал, что мужчина скончался, сообщает портал LAD Bible,

Также известно, что сотрудники правоохранительных органов совместно с родственниками погибшего прибыли в морг для опознания тела, однако к тому моменту мужчину уже ожил. Сейчас пострадавший в аварии находится в состоянии комы. А врачи выполняют все необходимые процедуры для реабилитации.

Такое происходит в Индии не в первый раз. В марте 2021 года мужчина, которого врачи отключили от аппарата ИВЛ скончался. Его тело перевезли в морг. А когда патологоанатомы обсуждали детали процедуры вскрытия, которая планировалась на ближайшие минуты, он воскрес.

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мужчинаДТПвоскресОжил.
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