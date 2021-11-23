Парад планет в ноябре и декабре 2021: точный период астрономического события. Какой ритуал можно провести?

19 ноября состоялись сразу два важных астрономических события — полнолуние и частичное лунное затмение. В этот же день начался коридор затмений, который продлится до 4 декабря. Весь этот период окутан мощной энергетикой, мистикой и величием неба, ведь каждый желающий при использовании необходимого оборудования сможет понаблюдать за парадом планет. Это явление позволяет увидеть сразу несколько планет неподалеку друг от друга.
Какие планеты участвуют в параде?
В параде примут участие сразу три планеты: Венера (14 градусов над юго-западным горизонтом), Юпитер (37 градусов над южным горизонтом) и Сатурн (31 градус над юго-западным горизонтом). За ними можно наблюдать уже с 19 ноября. Постепенно они будут двигаться к западной части горизонта.
28 ноября ярче всего будет видно Венеру. К 6, 7 и 8 декабря около Венеры, Сатурна и Юпитера начнет появляться серп Луны. А уже 15 декабря к параду присоединиться Меркурий.
Добавим, что 4 декабря закончится коридор затмений и произойдет полное солнечное затмение. На протяжении всего коридора затмений каждый желающий может провести уникальный мистический ритуал, с помощью которого можно привлечь в дом благополучие, удачу, деньги и любовь. Проведение такого ритуала особенно эффективно в мощные энергетические периоды.
Что нужно сделать для такого ритуала?
Во-первых, необходимо подготовить три свечи и мелок. Лучше всего проводить такой ритуал ближе к полуночи на полу. Необходимо зажечь свечки и поставить в форме треугольника вокруг себя. Вам же нужно будет нарисовать мелом то, чего вам не хватает. Это должно быть одно конкретное слово: вещь, чувство, человек или что-то, что может сделать вас счастливее. Важно — не просите слишком многое, поскольку тогда, скорее всего, просьба будет не услышана. После этого необходимо трижды попросить высшие силы о написанном, детально представляя образ в голове. Когда вы поймете, что этого достаточно, можно стереть надпись, но свечи должны потухнуть сами — без вашего вмешательства. Считается, что такой ритуал принесет желаемое в течение следующих 6 месяцев.