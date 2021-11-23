Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
23.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Парад планет в ноябре и декабре 2021: точный период астрономического события. Какой ритуал можно провести?

9:00:2711/23/2021
0

В параде будут участвовать три планеты Солнечной системы.

4 декабря состоится солнечное затмение. Фото: Pxfuel.com
4 декабря состоится солнечное затмение. Фото: Pxfuel.com

19 ноября состоялись сразу два важных астрономических события — полнолуние и частичное лунное затмение. В этот же день начался коридор затмений, который продлится до 4 декабря. Весь этот период окутан мощной энергетикой, мистикой и величием неба, ведь каждый желающий при использовании необходимого оборудования сможет понаблюдать за парадом планет. Это явление позволяет увидеть сразу несколько планет неподалеку друг от друга.

Какие планеты участвуют в параде?

В параде примут участие сразу три планеты: Венера (14 градусов над юго-западным горизонтом), Юпитер (37 градусов над южным горизонтом) и Сатурн (31 градус над юго-западным горизонтом). За ними можно наблюдать уже с 19 ноября. Постепенно они будут двигаться к западной части горизонта.

28 ноября ярче всего будет видно Венеру. К 6, 7 и 8 декабря около Венеры, Сатурна и Юпитера начнет появляться серп Луны. А уже 15 декабря к параду присоединиться Меркурий.

Добавим, что 4 декабря закончится коридор затмений и произойдет полное солнечное затмение. На протяжении всего коридора затмений каждый желающий может провести уникальный мистический ритуал, с помощью которого можно привлечь в дом благополучие, удачу, деньги и любовь. Проведение такого ритуала особенно эффективно в мощные энергетические периоды.

Что нужно сделать для такого ритуала?

Во-первых, необходимо подготовить три свечи и мелок. Лучше всего проводить такой ритуал ближе к полуночи на полу. Необходимо зажечь свечки и поставить в форме треугольника вокруг себя. Вам же нужно будет нарисовать мелом то, чего вам не хватает. Это должно быть одно конкретное слово: вещь, чувство, человек или что-то, что может сделать вас счастливее. Важно — не просите слишком многое, поскольку тогда, скорее всего, просьба будет не услышана. После этого необходимо трижды попросить высшие силы о написанном, детально представляя образ в голове. Когда вы поймете, что этого достаточно, можно стереть надпись, но свечи должны потухнуть сами — без вашего вмешательства. Считается, что такой ритуал принесет желаемое в течение следующих 6 месяцев.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
движение планетыастрономическое явленияПарад планет 2021волшебный ритуал
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы планируете наблюдать за парадом планет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Новосибирская семья с детьми терпит бедствие на яхте посреди Индийского океана. Австралия и Новая Зеландия отказываются им помогать из-за ковида3
Погода на декабрь 2021 года в России: где будет аномально холодно, а где по-осеннему тепло?1
Сильнейшая магнитная буря 28-29 ноября 2021 года: сколько продлится космический шторм и как подготовиться к геоударам метеопатам, рассказываем
Погибшие в огненной аварии в Болгарии туристы ехали в Стамбул

Последние новости

Парад планет в ноябре и декабре 2021: точный период астрономического события. Какой ритуал можно провести?
9:00:27 11/23/2021
Парад планет в ноябре и декабре 2021: точный период астрономического события. Какой ритуал можно провести?
В Новосибирске рецидивист в пьяном угаре насмерть запинал свою возлюбленную после ссоры
8:56:44 11/23/2021
В Новосибирске рецидивист в пьяном угаре насмерть запинал свою возлюбленную после ссоры
NASA оценила риск столкновения Земли с астероидами
8:42:59 11/23/2021
NASA оценила риск столкновения Земли с астероидами
БердскЖители Бердска обязаны оплатить налог на имущество до 1 декабря 2021. Полный список мест оплаты
8:37:51 11/23/2021
Жители Бердска обязаны оплатить налог на имущество до 1 декабря 2021. Полный список мест оплаты
В Новосибирском областном суде новым председателем стала Людмила Симанчева
8:25:18 11/23/2021
В Новосибирском областном суде новым председателем стала Людмила Симанчева
БердскВ Бердске главный санитарный врач Виктор Матко рассказал зачем ввели QR-коды и как получить «именной знак»
8:15:45 11/23/2021
В Бердске главный санитарный врач Виктор Матко рассказал зачем ввели QR-коды и как получить «именной знак»
Чтобы выйти из дома, нужно оформить заявку: в ХМАО для непривитых ввели полный локдаун
8:08:41 11/23/2021
Чтобы выйти из дома, нужно оформить заявку: в ХМАО для непривитых ввели полный локдаун
Календарь питания по дням в Рождественский пост 2021-2022 года: запреты и важные обязанности верующих на все 40 дней
8:00:54 11/23/2021
Календарь питания по дням в Рождественский пост 2021-2022 года: запреты и важные обязанности верующих на все 40 дней
В Самаре мать оставила в квартире мертвого 4-летнего ребенка, написала предсмертную записку и пропала
7:47:30 11/23/2021
В Самаре мать оставила в квартире мертвого 4-летнего ребенка, написала предсмертную записку и пропала
БердскВ Бердске перестали считать смерти от коронавируса. Летальную статистику знает только главный врач ЦГБ Бердска
7:28:04 11/23/2021
В Бердске перестали считать смерти от коронавируса. Летальную статистику знает только главный врач ЦГБ Бердска