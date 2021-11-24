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Учёные: Электронные сигареты и вейпы подвергают курильщиков риску развития остеопороза

7:00:1811/23/2021,от Elsevier
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Результаты показали более высокую распространенность переломов хрупкости среди пользователей электронных сигарет по сравнению с теми, кто их не употреблял.

Распространенность использования электронных сигарет наиболее высока в возрастной группе от 18 до 25 лет. Фото: Pixabay

Хотя обычное курение сигарет является установленным фактором риска развития остеопороза и остеопоротических переломов, влияние использования электронных сигарет (электронных сигарет) на здоровье костей ранее не изучалось. В новом исследовании, в котором приняли участие более 5 500 взрослых пользователей электронных сигарет во всех возрастных группах, исследователи обнаружили, что употребление электронных сигарет связано с более высокой распространенностью переломов из-за хрупкости. Их результаты, опубликованные в American Journal of Medicine Open, предполагают, что использование электронных сигарет может быть вредным для здоровья костей даже у молодых людей, пишет medicalxpress.com.

Хрупкие переломы определяются как совокупность переломов бедра, позвоночника или запястья, о которых сообщается сам, в результате минимальной травмы, такой как падение с высоты стояния или ниже.

Из-за их привлекательного дизайна и системы доставки пара использование электронных сигарет становится все более популярным. С момента своего появления более десяти лет назад электронные сигареты были проданы как более здоровая альтернатива и средство для отказа от курения обычных сигарет. Электронные сигареты содержат комбинацию пропиленгликоля, растительного глицерина и различных уровней никотина и добавок, генерирующих ароматизированный пар. В то время как обычное курение сигарет является установленным фактором риска остеопороза и остеопоротических переломов, связь между употреблением электронных сигарет и здоровьем костей, особенно хрупкими переломами, ранее не изучалась.

Ведущий исследователь Даява Д. Агунс, доктор медицины, магистр здравоохранения, Департамент медицины, UPMC Pinnacle, Харрисбург, Пенсильвания, США, объяснил: «В своей амбулаторной клинике я видел пациента после операции по восстановлению перелома шейки бедра. Она курила и использовала электронные сигареты как средство бросить курить. Я понял, что в литературе есть пробел в знаниях о потенциальной связи между электронными сигаретами и хрупкими переломами, и решил провести это исследование».

Исследователи провели перекрестный анализ с использованием данных Национального исследования здоровья и питания (NHANES) за 2017–2018 годы. Используя выборку из более чем 5 500 взрослых американских мужчин и женщин, они изучили связь между употреблением электронных сигарет и хрупкими переломами. 4519 (81,2%) никогда не курили электронные сигареты, 1050 (18,8%) когда-либо курили электронные сигареты и 444 (8,0%) имели переломы хрупкости, о которых сообщали сами.

Результаты показали более высокую распространенность переломов хрупкости среди пользователей электронных сигарет по сравнению с теми, кто их не употреблял. Исследователи также обнаружили, что люди, которые употребляли как обычные, так и электронные сигареты, имели более высокую распространенность переломов из-за хрупкости по сравнению с обычными курильщиками.

Распространенность использования электронных сигарет наиболее высока в возрастной группе от 18 до 25 лет в Соединенных Штатах. Таким образом, это исследование предполагает, что молодые пользователи электронных сигарет могут со временем повышать риск остеопоротических переломов . Поэтому исследователи рекомендуют медицинским работникам , особенно тем, кто занимается первичной медико-санитарной помощью, рассматривать электронные сигареты как потенциальный фактор риска хрупкого перелома и включать риск перелома в потенциальные негативные последствия электронных сигарет.

«Насколько нам известно, это первое исследование, в котором изучается взаимосвязь между употреблением электронных сигарет и хрупкими переломами» , - прокомментировал д-р Агунс. «Это заполняет важный пробел в знаниях, учитывая растущую популярность использования электронных сигарет и значительное экономическое бремя и известную заболеваемость и смертность, связанные с остеопоротическими переломами . Наши результаты предоставляют данные для информирования исследователей, политиков здравоохранения и регулирующих органов в отношении табака о потенциальной связи использования электронных сигарет с ухудшением здоровья костей".

Предыдущие обсервационные исследования сообщили о связи между электронными сигаретами и различными заболеваниями, такими как ХОБЛ, ишемическая болезнь сердца и депрессия.

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